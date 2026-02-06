Western Digital chce ve 30. letech vyrábět 140TB pevné disky

Společnost Western Digital představila plán, který rozšiřuje její platformu 3,5palcových pevných disků na 14 ploten a kombinuje ji s novým vertikálně vyzařujícím laserem pro tepelně asistovaný magnetický záznam (HAMR). Podle společnosti tato kombinace posune kapacitu jednotlivých disků ve 30. letech nad 140 TB.
Vertikální laser vyvíjí WD více než šest let a v laboratořích prý už funguje. Vyzařuje proud fotonů přímo dolů na disk, nikoli z okraje, čímž dodává více tepelné energie a zabírá méně prostoru. Umožňuje tak zvýšit plošnou hustotu až 10 TB na plotnu, což je významný nárůst oproti dnešním 4 TB. Zároveň úsporou místa vznikne další prostor pro plotny ve stejném pouzdře disku.
První komerční disky HAMR od společnosti WD se na trh dostanou koncem roku 2026 s kapacitou 40–44 TB v provedení s 11 plotnami a velkosériová výroba bude zahájena v roce 2027. V roce 2028 bude následovat platforma s 12 plotnami a kapacitou 60 TB a společnost WD očekává, že kolem roku 2030 přesáhne kapacitu 140 TB.