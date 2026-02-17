Western Digital má prodané všechny pevné disky na rok 2026, většina jde do datacenter

Celková výrobní kapacita pevných disků společnosti Western Digital pro kalendářní rok 2026 je nyní plně vytížena, jak prozradil generální ředitel Irving Tan během konferenčního hovoru o výsledcích společnosti za druhé čtvrtletí. Je to dáno tím, jak agresivně velcí hráči zajišťují dodávky úložných kapacit pro rozšiřování své infrastruktury pro práci s jazykovými modely a umělou inteligencí.
Společnost má pevné objednávky od svých sedmi nejvýznamnějších zákazníků a podepsala dlouhodobé smlouvy do roku 2027 a 2028, které pokrývají jak objemy v exabajtech, tak ceny. Podle viceprezidenta společnosti pro vztahy s investory nyní příjmy z provozovatelů cloudu tvoří 89 % celkových příjmů společnosti Western Digital, zatímco příjmy z prodeje spotřebitelům klesly na pouhých 5 %.
Poptávka je primárně poháněna rozsáhlou výstavbou datových center po celém světě, přičemž většinu pevných disků nakupují společnosti sídlící ve Spojených státech. Prudký rozvoj velkých jazykových modelů (LLM) vyžaduje ukládání ukládání velkého množství dat a klasické pevné disky jsou nejhospodárnějším a nejúčinnějším úložným médiem.
Objem dat v těchto nových datových centrech dosahuje exabytů a zahrnuje obsah, jako jsou data získaná z webu, zpracované zálohy dat, logy a související data. Podobně ohromná poptávka je i po počítačových pamětech, což vyvíjí tlak na dodavatele a významně zvyšuje ceny.