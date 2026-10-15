Wikikonference nabídne přednášky, workshopy i prostor pro vlastní témata

Komunita okolo české Wikipedie se v sobotu 17. října sejde v pražském Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1) na akci zvané Wikikonference. Celorepublikové wikisetkání proběhne od 10 do 17 hodin v Didaktikonu, dveře se otevřou už v 9:30. Na programu jsou přednášky, krátké lightning talky, workshopy a diskuse, a to souběžně ve třech sálech.
Program sestavili účastníci a organizátoři z návrhů komunity. Od 15:50 přijde na řadu Open Space: prostor pro témata, která přinesou sami návštěvníci až na místě. Témata se budou společně sbírat v 11:55 v hlavním sále. Kdo si chce vzít některé z nich na starost, nemusí být odborník — stačí ho krátce uvést a pohlídat čas. Open Space počítá se třemi dvacetiminutovými bloky ve dvou sálech, tedy až se šesti tématy.
Setkání navazuje na Komunitní Wikikonferenci, jejíž čtrnáctý ročník se konal v listopadu 2025. Pořádá ho komunita české Wikipedie s podporou spolku Wikimedia ČR. Na akci je potřeba se registrovat. Hlavní termín přihlášek už skončil, formulář však zůstává otevřený pro dodatečné zájemce. Jejich účast ovšem závisí na volné kapacitě.
(Upozornil Dušan Kreheľ.)