Na Linuxu nikdy nebyla nouze o grafické motivy, které v běžných správcích oken napodobují vzhled Windows XP. Projekt Win4Wine ale nejde cestou dalšího skinu pro běžné linuxové prostředí: na Debianu 13 spouští skutečný
explorer.exe z Windows XP a používá ho jako desktopové prostředí. Nabídka Start, hlavní panel, plocha i okna složek tak pocházejí přímo z XP, nikoli z jejich linuxových napodobenin.
Explorer běží prostřednictvím upraveného Wine a projekt zároveň propojuje prostředí Windows s linuxovými aplikacemi, které se zobrazují na hlavním panelu, lze je přepínat pomocí Alt+Tab a jejich okna dostávají rámečky ve stylu XP. K dispozici jsou také položky linuxových aplikací v nabídce „Všechny programy“.
Samozřejmě jde o hříčku bez rozumného využití, po takovém desktopu dnes asi není velká poptávka. Je to ale zajímavý pokus spojující součásti, které by asi většina z nás považovala za neslučitelné. Přesto je zajímavý nápad v tom nesimulovat prostředí Windows XP, ale přímo ho použít v Linuxu a integrovat s běžnými aplikacemi.
Win4Wine je experimentální projekt, nikoli hotová náhrada běžného linuxového desktopu. Podle popisu je určený především k vyzkoušení ve virtuálním stroji nebo na vyhrazeném počítači. Soubory z Windows nejsou samozřejmě přibaleny, uživatel si je má dodat z vlastního instalačního média.