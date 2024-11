Windows 10 nabídnou uživatelům prodloužení podpory jen na rok a za 30 dolarů za jeden počítač

Autor: Microsoft

Jak jsme již psali, podpora Windows 10 skončí za necelý rok 14. října 2025. Microsoft nejdříve oznámil, že uživatelé si budou moci koupit dodatečnou podporu ESU (Extended Security Updates) až na tři roky.





Ale včera Microsoft napsal, že ESU pro koncové uživatele bude jen na jeden rok a to za cenu 30 dolarů za jeden počítač. Pro společnosti je cena 61 dolarů za jeden počítač. Další dva roky se ESU týká pouze společností a škol a cena patrně vzroste. Microsoft Defender ve Windows 10 by měl dostávat aktualizace nejméně do října 2028.

(zdroj: arstechnica, slashdot)