Wine na Waylandu dostává podporu neceločíselného škálování

Pár dní po vydání Wine 11.11 míří do vývojové větve projektu, a do budoucího vydání 11.12, podpora neceločíselného škálování při běhu na Waylandu. Příslušný ovladač ve Wine má začleněnu podporu a můžeme předpokládat, že se věc objeví ve finálním Wine 12.0 začátkem příštího roku.
Podporu implementoval vývojář Etaash Mathamsetty. Konstatuje, že cílem bylo sjednotit ve Wayland ovladači Wine funkcionalitu s tím, jak se Wine chová s X11, resp. při běhu na XWaylandu. Výsledkem je implementace, která pro různé monitory s různými dpi dává lépe vypadající výsledek, než právě implementace pro XWayland.