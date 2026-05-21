WordPress 7.0 Armstrong přináší integraci AI a vylepšenou administraci

Petr Krčmář
Dnes
WordPress 7 Autor: WordPress

Vývojáři podle plánu vydali novou verzi populárního redakčního systému WordPress 7.0, která nese kódové jméno Armstrong odkazující na legendárního jazzmana Louise Armstronga. To podstatné jsme shrnuli ve včerejším článku o těch nejdůležitějších novinkách.

Nová verze přináší integraci služeb spojených s umělou inteligencí, standardizovaný způsob napojení modulů na externí služby, vylepšený editor Gutenberg, centrální správu písem, modernizovanou administraci, rozšíření responzivního designu a vylepšení v oblasti přístupnosti.

Zlepšení výkonu se zaměřují na přesnější stanovení priorit při načítání obrázků, zejména v případech, kdy skryté obrázky uvnitř navigačních překryvů nebo interaktivních bloků ovlivňují načítání klíčových zdrojů. WordPress 7.0 rovněž vylepšuje načítání šablon bloků na vyžádání v klasických šablonách a přidává podporu pro skripty využívající moduly, což pomáhá omezit jevy blokující vykreslování.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

