WordPress zavádí automatické kontroly před aktualizací pluginů

WordPress oznámil, že zavádí automatickou bezpečnostní kontrolu u každé nové verze pluginu ještě předtím, než bude distribuována prostřednictvím aktualizačního API WordPress.org. Cílem je analýza z hlediska potenciálních bezpečnostních problémů a odhalení případných rizik.
Plugin totiž může být bezpečný v konkrétní chvíli, ale nebezpečí může přijít s jeho další aktualizací.
Nové pluginy procházejí kontrolou před zařazením do adresáře, ale aktualizace se poté vydávají průběžně, vysvětluje David Perez z týmu spravující oficiální repozitář s pluginy pro WordPress.
Už od června procházejí všechny pluginy a šablony pro WordPress čekací lhůtou, než jsou distribuovány prostřednictvím automatických aktualizací. Tuto novou iniciativu správci pojmenovali „Protect The Shire“. Cílem je do procesu zavést určitou překážku, aby se škodlivé aktualizace nedostaly ke koncovým uživatelům okamžitě. Čekací lhůta byla původně nastavena na 24 hodin, později byla zkrácena na šest.
Správci uvádějí, že takto už byla automatickou kontrolou v červenci odhalena zadní vrátka vložená do pluginu s přibližně 20 000 aktivními instalacemi. Protože byl problém odhalen během čekací lhůty, nakonec vůbec nedošlo k distribuci napadené verze pluginu. Název konkrétního napadeného pluginu zveřejněn nebyl.