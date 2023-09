Xbox pro rok 2028: Zen6, nebo ARM, ale určitě RDNA5 Radeon

Autor: Depositphotos

Z nejnovějšího úniku informací o plánech Xbox týmu Microsoftu, který popisuje podrobněji Cnews, mimo jiné vyplývají tři zajímavé skutečnosti. Tou první je možný přechod na ARM CPU.





Microsoft dle dostupných informací zvažuje jak variantu s AMD Zen6, tak variantu ARM, kde rozhodnutí teprve přijde. Jasno by mělo být s GPU částí, kde se Microsoftu nabízí prakticky jen pokračování s Radeony, zde za 5 let ode dneška s architekturou RDNA5 (nyní je na trhu RDNA3). Očekávat můžeme i výbavu pro hardwarovou akceleraci AI výpočtů. Bude-li platit rok vydání 2028, přijde příští generace Xboxů 8 let po aktuální, odstup tedy bude srovnatelný s Xboxy 360 a One.