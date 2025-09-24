Root.cz  »  Serverový hardware  »  Xeony Granite Rapids v AI výpočtech až třikrát rychlejší při použití instrukcí AMX

Xeony Granite Rapids v AI výpočtech až třikrát rychlejší při použití instrukcí AMX

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Intel Xeon Granite Rapids Autor: Intel
Intel Xeon Granite Rapids

Instrukční sada Intel Advanced Matrix Extensions (zkráceně Intel AMX) je jednou z klíčových částí výbavy představenou před 5 lety s procesory Xeon generace Sapphire Rapids. Spolu s dalšími rozšířeními ji Intel nasadil i u aktuální 6. generace Xeonů Scalable, známé jako Granite Rapids. 

Tyto až 128jádrové Xeony přicházely na trh od konce loňského roku, resp. začátku tohoto. Nezřídka píšeme o testech, které Phoronix provádí na nejvyšší modelové řadě Xeon 6980P. Nejinak je tomu i u aktuální testu vlivu použití AMX na výpočty strojového učení.

Konkrétně Phoronix měřil na stroji se dvěma těmito Xeony, tedy celkově s 256 CPU jádry / 512 HT vlákny. Testy provedené na balíku OpenVINO a Llama.cpp v průměru ukazují nárůst výkonu na trojnásobek, při velmi mírně vyšší spotřebě a prakticky nezměněné teplotní charakteristice CPU za běhu. Jinými slovy: použití AMX přináší zhruba trojnásobný výkon bez vlivu na spotřebu systému a jeho provozní teploty. 

Další testy, které Phoronix plánuje, provedou srovnání s aktuálními možnostmi obdobné platformy s AMD EPYC.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

ANO: Zastavíme zvýšení odvodů OSVČ a vrátíme slevy na dani

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

O kolik nám zdraží energie emisní povolenky pro domácnosti?

Čtvrtina lidí nedokáže narovnat shrbená záda. Úlevu přinesou cviky

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Cesta k superrychlému ethernetu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Příčinou nepříjemné vyrážky mohou být sametky

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

10+1 zaručených tipů, jak vytěžit maximum ze slevových akcí

V datových schránkách je nepříliš bezpečná novinka

Šest nemocí za rok je u dětí normální, u dospělých je to varovné

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI