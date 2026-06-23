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Xfce má první testovací vydání kompozitoru xfwl4 pro Wayland

Petr Krčmář
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Prohlídka Xfce 4.20
Dialog informací o prostředí
Nastavení
Konfigurace panelů
Nastavení spořiče obrazovky
Power management
Nastavení displeje
Nastavení myši
Barevné ikony
Dekorace v titulku okna s menu
Dekorace v titulku okna bez menu
Rozbaovací adresáře
Rozdělení pohledu
Černobílé ikony
Vylepšené menu „hamburger“
Nové funkce nástrojové lišty
Dialog přenosu souborů
Nastavení ikon na ploše
Nastavení klávesových zkratek
Prohlídka Xfce 4.20
Dialog informací o prostředí
Nastavení
Konfigurace panelů
Nastavení spořiče obrazovky
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Na začátku roku jsme psali o tom, že projekt Xfce vyvíjí vlastní kompozitor xfwl4 pro Wayland. Brian Tarricone nyní oznámil, že je k dispozici první předběžná testovací verze. Po téměř šesti měsících práce mám pocit, že je to připravené k širšímu využití, i když se samozřejmě objeví chyby a budou chybět některé funkce. Berte to jako alfa verzi, uvedl Tarricone.

Cílem projektu je dosáhnout chování, které se co nejvíce blíží klasické pracovní ploše Xfce běžící na serveru X. V ideálním případě by uživatel mohl přepínat mezi oběma verzemi, aniž by si vůbec všiml, že existuje nějaký rozdíl. Ve skutečnosti to zřejmě nebude tak úplně hladké a je ještě třeba udělat mnoho práce, abychom se tomuto ideálu co nejvíce přiblížili. Jedná se však přinejmenším o první solidní pokus v tomto směru.

Řada věcí ještě není dodělaná, například dialog pro nastavení myši a touchpadu (volby provedení v X11 se ovšem aplikují i v xfwl4), dialog pracovních ploch, podpora okraje obrazovky bez oken, menu okna vyvolané prostředním tlačítkem, náhled ploch v panelu, některé klávesové zkratky a podpora pro obnovení pozice okna při opětovném spuštění aplikace. Většina těchto věcí je nahlášená a postupně se na nich bude pracovat.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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