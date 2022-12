Autor: Depositphotos

Souborový systém XFS je nyní možné opravovat pomocí xfs_repair , ale pouze odmountovaný. Již delší dobu se hovoří o podpoře oprav na přimountovaném souborovém systému (online fsck).





K tomu je ještě dlouhá cesta, ale vývojáři XFS chtějí vše stihnout do vydání příštího LTS jádra v roce 2023. To vyjde ke konci příštího roku. Přípravy pro online fsck začaly byly minulý týden ve středu poslány do jádra 6.2. Kromě toho do jádra 6.2 směřují také nějaké opravy.





(zdroj: phoronix)