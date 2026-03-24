XMMS dostává GTK4 s GStreamer a PipeWire, díky AI

David Ježek
Dnes
XMMS Autor: XMMS, podle licence: GNU GPL
Kdo už dávno zatlačil slzu za linuxový klon legendárního WinAmpu, může opět jásat. XMMS ožívá, do kódu projektu přibyla podpora GTK4 a také GStreamer a PipeWire. Technicky vzato tak XMMS, jehož vývoj ustrnul asi tak před 20 lety, nic moc zásadního pro běh na současném linuxovém desktopu neschází. To vše díky hrátkám Christiana Schallera z Red Hatu s AI podporou psaní kódu. Experiment, který zahrnoval slepou větev v podobě několikaměsíčního zkoušení Claude, skončil úspěšně díky použití Opus 4.6.

Kód portovaný z GTK2 a Esound na zmíněné trojkombo je dostupný na GitLabu projektu. Christian s hrátkami s AI pomocníky nekončí, těchto příspěvků vzešlých z experimentů bude přibývat. V tuto chvíli Christian vyzkoušel s AI vyvinout i rozšíření GNOME pro Elgato WiFi Lampy, dále Linuxovou pro GTK upravenou aplikací pro ovládání Dell UltraSharp Webcam 4K/UHD či WMDock, přenesení dock aplikací z Window Makeru na GNOME/Wayland. Z her je to Monkey Bubble

Podrobnosti k experimentům shrnuje Christian na svém blogu. K obavám z používání AI dodává třeba také to, že tyto experimenty jej naučily řadu triků a lépe rozumí tomu, jak s AI agenty pracovat. Ale hlavně po úspěchu s webkamerkou Dell nyní bude zkoumat, jestli by mu Claude nepomohl vytvořit ovladač pro filmový skener Plustek OpticFilm 8200i.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

