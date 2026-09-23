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YSERVER 1.6 přidává podporu XDMCP

David Ježek
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AI umělá inteligence sedí u PC robot Autor: Root.cz s využitím Zoner AI
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Projekt nového X11 serveru YSERVER, psaného v jazyku Rust, vydává novou verzi 1.6. Ta přináší novou, ve výchozím nastavení deaktivovanou podporu XDMCP, tedy podporu víceuživatelských HPC sdílených desktopů (X Display Manager Control Protocol).

Jde o novinku, která funkčně odpovídá tenkému klientovi na X.Org serveru, zahrnuje nakládání s XDMCP, TCP transporty a možnosti resetu serveru. V tuto chvíli není implementována podpora IPv6 či GLX-over-TCP a stejně tak je v tuto chvíli ve výchozím nastavení pro build YSERVERu podpora XDMCP a TCP listener vypnuta. Opraveny pak dále jsou některé dílčí chyby, více na GitHubu projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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