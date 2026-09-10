Z linuxového jádra zřejmě zmizí 55 tisíc řádek a podpora starších procesorů ARM

Arnd Bergmann zveřejnil sadu 13 změn, které z linuxového jádra vyřazují zastaralé platformy postavené na architektuře ARM a tím uvolňují více než 55 tisíc řádků kódu a souborů v Device Tree. V následujícím kroku pak bude možné odstranit další z opuštěných ovladačů, čímž se kód dále zjednoduší. Odstranění těchto částí je v plánu v dalším vývojovém cyklu či dvou.
Důvodem je, že velká část tohoto starého kódu jádra se stala pro vývojáře přítěží, protože brání dalšímu čištění kódu a zavádění nových funkcí. V plánu je tedy odstranění podpory pro spoustu 32bitových čipu ARM, což zahrnuje také stovky ovladačů pro různé platformy.
Mezi odstraňované platformy postavené na architektuře ARM patří SA1100, Footbridge, RISCPC, Orion / Dove / MV78×x0, OMAP24×x, i.MX31, cíle i.MX bez MMU, LPC18×x, mikrokontroléry STM32f4/f7/h7, Versatile MPS2, AT91 SAMV7, Axxia a soubory starších desek PXA.
Ačkoli by je bylo možné úpravy začlenit do připravovaného jádra 7.4, sám jejich autor se přiklání k tomu, aby byly všechny odstraněny až v následujícím jádře 7.5. Půjde totiž o verzi jádra, která bude následovat po letošní verzi s dlouhodobou podporou (LTS). Odklad změn také poskytuje více času případným zbývajícím uživatelům, aby předložili argumenty ospravedlňující zachování podpory některé z platforem určených k odstranění.