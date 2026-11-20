Elektrická síť celosvětově kolísá s periodou přesně 60 sekund. Toto kolísání se každým rokem zvětšuje. Doposud nebyla známá příčina a kolísají sítě na všech kontinentech, i když jsou navzájem izolovány. Podle výzkumníků z Německa jsou původcem UPS (uninterruptible power supply), které každou minutu kontrolují baterii.
To způsobuje malý výkyv v odběru, ale kvůli synchronizaci času se tento malý výkyv násobí a v elektrické síti dochází k fluktuaci frekvence. Zatím jsou fluktuace malé (do 10 mHz), ale s růstem datových center by se tento efekt mohl stát v budoucnu problémem. Řešení je jednoduché. Stačí, aby UPS nekontrolovaly baterii vždy ve stejnou sekundu. Více detailů naleznete v článku v Nature Energy.
(zdroj: slashdot)