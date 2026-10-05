Zabbix 8.0.0 RC1 přináší OpenTelemetry a nové APM

Vývojáři monitorovacího systému Zabbix vydali verzi 8.0.0 RC1, prvního kandidáta připravované verze Zabbix 8.0 LTS. Finální vydání nové LTS řady je plánováno na říjen.
Jednou z hlavních novinek je výrazné rozšíření APM a observability s podporou OpenTelemetry (OTel). RC1 přináší podporu kolektoru pro OpenTelemetry přes Zabbix proxy, vizualizaci OpenTelemetry traces a nový typ položky Telemetry query. Přibyla také konfigurace datového úložiště APM na serveru a proxy a globální API pro datové zdroje APM.
Součástí jsou také nové šablony OpenTelemetry – například pro Proxmox, Envoy Proxy a OpenRouter. Zabbix se tak s verzí 8.0 posouvá od klasického infrastrukturního monitoringu výrazněji směrem k plnohodnotné observability a platformě APM. Podrobnosti jsou v poznámkách k vydání.