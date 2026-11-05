Zabbix 8.0 LTS přináší APM s OpenTelemetry, CEP a ClickHouse

Vyšel Zabbix 8.0 LTS, nová verze open source monitorovacího systému s dlouhodobou podporou. Přináší především APM s OpenTelemetry pro práci s traces, metrikami a logy, nový korelační engine CEP a ClickHouse jako backend pro historii metrik. Přibyly také export a import dashboardů, widget Scatter plot a upravitelné tabulkové přehledy.
Součástí nové řady je i podpora připravované mobilní aplikace pro Android a iOS, která nabídne přehled problémů, reakce na incidenty a push notifikace. Samotnou aplikaci výrobce zatím označuje jako „coming soon“, s vydáním krátce po Zabbixu 8.0.
initMAX k vydání aktualizoval podrobný český přehled novinek Zabbixu 8.0 s příklady konfigurace, screenshoty a vysvětlením dopadů na provoz. Ve wiki jsou k dispozici návod na instalaci v pěti minutách a postup aktualizace na verzi 8.0 pro Debian a RHEL, s přepínáním variant Apache a Nginx.
Na vydání navazuje série bezplatných českých webinářů initMAX: Co je nového v Zabbixu 8.0 proběhne 13. listopadu, Aktualizace na verzi 8.0 19. listopadu a Instalace v pěti minutách 20. listopadu 2026, vždy 10:00–12:00. Další tematické díly se zaměří na APM a OpenTelemetry, ClickHouse a Elasticsearch, CEP, MCP, dashboardy a mobilní aplikaci. Termíny a registrace jsou v přehledu webinářů.
Pro propojení monitoringu s AI asistenty je k dispozici také vlastní initMAX Zabbix MCP Server. Zpřístupňuje Zabbix API pro dotazy na problémy a historii, správu konfigurace i tvorbu grafů a reportů. Přístup lze omezit také na režim pouze pro čtení.
Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.