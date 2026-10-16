Zabbix: monitorujte svou infrastrukturu a mějte ji pod kontrolou (školení)

Provozujete vlastní infrastrukturu a chcete vědět, v jakém stavu se v každém okamžiku nachází? Zabbix vám umožní monitorovat infrastrukturu z pohledu sítí, tak i z pohledu operačních systémů až po aplikace. Přináší ucelené monitorovací řešení. Naučíme vás konfigurovat monitorovací systém Zabbix od základních kroků až po složité nízkoúrovňové objevování monitorovaných objektů.
Na našich školeních si osvojíte jednotlivé metody, kterými se Zabbix dostává k monitorovaným položkám. Připravili jsme pro vás kurzy Zabbix – základy monitorování a Zabbix – pokročilé monitorování. Pokud vás zajímá monitoring skutečně do hloubky, můžete si školení pořídit ve zvýhodněném balíčku. Nejbližší školení se uskuteční 3. a 4. listopadu. Školí Lukáš Malý, odborník na monitoring rozsáhlých telekomunikačních infrastruktur.