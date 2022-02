Začala debata o odstranění ReiserFS z Linuxu

Autor: Pixabay

ReiserFS byl kdysi slušný souborový systém, který řada lidí s oblibou používala. To se data ukládala na rotující plotny s magnetickou záznamovou vrstvou, Bílý dům řešil 11. září, byla založena Wikipedia a Microsoft definitivně ukončoval podporu Windows 3.0. Od té doby uběhlo hodně vody, Hans Reiser už téměř 15 let sedí ve vězení, Reiser4 nikdy plně nedokončil a Edward Shishkin jen projekt Reiser4/Reiser5 udržuje mimo hlavní větev jádra. Máme tu Ext4 a XFS, máme tu (Open)ZFS, máme tu Btrfs a další nové souborové systémy, které lépe svědčí moderní době, SSDčkům i správě úložišť.

Zkrátka a dobře, začala debata, proč vlastně stále ten starý dobrý ReiserFS v jádru udržovat. Ten ReiserFS, který je v jádru už více než 20 let. Debatu o jeho odstranění zahájil Matthew Wilcox, kterého v souvislosti s infrastrukturními změnami Linuxu trápilo, že ReiserFS je jediný, který používá značku AOP_FLAG_CONT_EXPAND , čímž brzdí jeho práce na změnách. Konstatuje též, že už víc než dva roky ani nikdo neopravuje uživateli hlášené chyby.