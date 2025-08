Záhadný model Horizon Beta exceluje v generovaní kódu a dizajne

Na platforme OpenRouter sa objavil záhadný model s názvom horizon-beta, ktorý vzbudzuje veľkú zvedavosť v AI komunite. Ide o „cloaked" (zahalenú/tajnú) verziu, ktorá bola sprístupnená verejnosti najmä za účelom testovania a získavania spätnej väzby. Prompt a výstupy sú zhromažďované pre ďalšie zlepšovanie modelu.





Horizon Beta je podľa dostupných informácií výrazne vylepšenou verziou modelu Horizon Alpha a je aktuálne bezplatný počas fázy testovania. Model má obrovský kontextový rozsah (až 256,000 tokenov), veľmi rýchly výstup (140-150 tokenov za sekundu) a excelentné schopnosti v oblasti generovania kódu a dizajnu.

V AI komunite sa špekuluje, či Horizon Beta nesúvisí priamo s pripravovaným GPT-5 alebo budúcimi open-source zámermi OpenAI, oficiálne však pôvod nebol potvrdený.

Model si môžeme vyskúšať cez platformu OpenRouter. Potrebujeme si vytvoriť konto a následne získať API kľúč. (Najjednoduchšie je to cez Github účet.) Tento kľúč potom použijeme napr. vo VS Code rozšíreniach Roo Code alebo Kilo Code. (To sú voľne šíriteľné alternatívy ku Github Copilotu.) Celé to môžeme stihúť za pár minút.

Ak by sme si chceli vyskúšať model cez API, môžeme použiť nasledujúci kód. Nezabudnite si nastaviť environmentálnu premennú OPENROUTER_API_KEY s vaším API kľúčom z OpenRouter.

# pip install openai from openai import OpenAI import os client = OpenAI( base_url="https://openrouter.ai/api/v1", api_key=os.environ.get("OPENROUTER_API_KEY"), ) completion = client.chat.completions.create( extra_body={}, model="openrouter/horizon-beta", messages=[ { "role": "user", "content": "Is Pluto a planet?" } ] ) print(completion.choices[0].message.content)

Horizon Beta je skutočne vynimočný model. Jednoduchým promptom som dokázal vytvoriť utešený klon hry Flappy Bird, ktorý bol rádovo lepší ako výstupy doterajších modelov. Takisto zvládol na prvý pokus zhotoviť funkčný klon hry Pipemania. Vytvára tiež profesionálne vizuály, napr. scifi dashboardy, animácie, a pod.