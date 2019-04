 »   »  Zakladatel WikiLeaks Julian Assange byl zatčen v Londýně

Julian Assange, známý spoluzakladatel serveru WikiLeaks, byl dnes kolem poledne zatčen na ekvádorské ambasádě v Londýně. Stalo se tak poté, co mu Ekvádor odebral azyl a na ambasádu pozval místní policii. Assange měl původně statut uprchlíka a strávil na ambasádě sedm let. Podle ekvádorského prezidenta Lenína Morena byl azyl odebrán kvůli opakovanému porušení mezinárodních konvencí.

Podle prezidentova vyjádření porušoval Assange na ambasádě pravidla, narušoval provoz, zakrýval kamery, urážel ochranku a procházel bez dovolení diplomatické dokumenty. Velvyslanectví mu prý také odřízlo přístup k internetu, on ale vlastnil mobilní telefon, díky kterému mohl komunikovat se světem.

Odpůrci vydání ale tvrdí, že jde jen o zástěrku a hlavní důvod zrušení azylu vidí v tom, že WikiLeaks minulý týden zveřejnil fotografii ekvádorského prezidenta a jeho rodiny a dříve uvolnil dokumenty o nelegálních finančních transakcích vedených přes prezidentova bratra. Moren tvrdí, že je Assange napojen na bývalého prezidenta Rafaela Correu a je součástí kampaně na destabilizaci země.

Británie se zaručila za to, že Assange nebude vydán do země, která uplatňuje trest smrti. Australan se ukryl na ambasádu v roce 2012, aby se tím vyhnul vydání do Švédska. Tam měl být vyslechnut kvůli údajnému znásilnění, ke kterému mělo dojít v roce 2010. Před dvěma lety však švédská policie případ odložila.

