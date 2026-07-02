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Žaloba na Epson ve Francii, kvůli plánovanému zastarávání tiskáren a cenám náplní

David Ježek
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Tiskárna tiskne nesmysly Autor: Root.cz s využitím Dall E
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U soudu v Nanterre se aktuálně řeší žaloba na Epson, kterou podala státní prokuratura po 9 let trvajícím prošetřování podnětu od asociace HOP (Halte à l'Obsolescence Programmée / Zastavme plánované zastarávání) ze strany francouzského úřadu pro ochranu spotřebitele (DGCCRF). Jde o nyní tedy potvrzenou domněnku, že Epson záměrně ukončuje předčasně životnost svých tiskáren nebo jejich komponent, plus ceny originálních náplní jsou neadekvátní.

Od roku 2015, kdy vstoupil v platnost zákon o energetické transformaci z roku 2015, je přitom ve Francii záměrné omezování životnosti výrobků považováno za trestný čin. Epsonu je v žalobě vyčítáno, že neumožňoval uživatelům na tiskárnách využít kompletně veškerý obsah v náplních a zkracoval i životnost absorpčních podložek (ink pads). Uživatelé tak byli nuceni k častějším nákupům spotřebního materiálů k tiskárnám Epson.

Organizace HOP označuje obecně tiskárny za symbol plánovaného zastarávání, ostatně vedle Epsonu, který už byl dotažen k soudu, je ve Francii od roku 2024 prošetřován i konkurenční Hewlett-Packard. Dodává, že náplně obsahující toxické látky se v přírodě rozkládají i 1 tisíc let, přičemž se jich ročně celosvětově prodá více než miliarda kusů.

Dnes u soudu probíhá první slyšení v tomto procesu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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