Zaměstnanec Google na sázkách vydělal přes milión dolarů

Dnes
4 nové názory

28.6.24 6krát/vězení, pouta, trest, vězeň, podvod Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ilustrační obrázek

Ital Michele Spagnuolo (36), žijící ve Švýcarsku a pracující pro Google, byl obžalován z „insider trading“. Sázel na platformě Polymarket na příležitosti týkající se pořadí nejvíce vyhledávaných osobností ve vyhledávači Google v roce 2025. Díky interním informacím vyhrál ve většině případů. Spagnuolo používal přezdívku AlphaRaccoon, ale podařilo se ho vystopovat díky převodu kryptoměny. 

Google spolupracuje s FBI a pracovníka postavil mimo službu. Uvedl také, že Spagnuolo zneužil interní nástroje, ke kterým mají přístup všichni zaměstnanci. Vsadil na 25 příležitostí celkem 2,7 milionů dolarů a získal tak 1,2 milionu. Sázel například, že Bianca Censori, ani Donald Trump, ani papež Leo XIV nebudou nejvyhledávanější osobou na Google za rok 2025. První byl nakonec americký zpěvák d4vd, to ale Spahnuolo věděl s předstihem. Za insider trading mu hrozí až deset let, za podvod a praní špinavých peněz pak maximálně dvakrát dvacet let. O trestu však rozhodne soudce.

(zdroj: arstechnica)

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

