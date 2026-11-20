V OpenJDK 17.0.6 a novějším byla objevena závažná zranitelnost CVE-2026-114938 nazvaná Java4Shell. Jde o chybu v akcelerované funkci pro dekódování Base64. Chyba se projevuje jen na strojích s instrukcemi AVX-512. K poškození paměti dojde, pokud je na vstupu 64 znaků „A“ a pak znak „=“. V OpenJDK 17 je potřeba 128 znaků „A“ a pak znak „=“.
Chyby je možné zneužít pro vzdálené spuštění kódu (RCE). Oracle chybu opravil 17. listopadu. Pokud není možné aktualizovat, dočasně lze problém eliminovat přepínačem
-XX:-UseBASE64Intrinsics (nepoužívat akcelerovanou funkci pro Base64) nebo
-XX:UseAVX=2 (nepoužívat AVX).
(zdroj: bleepingcomputer)