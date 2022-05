Vývojář Palm OS ardiri minulý týden vydal zdrojové kódy několika her. Ty jsou většinou více jak 20 let staré. Jsou napsány v C a v m68k assembleru.

Najdete zde třeba Lemmings, Mario Bros. a emulátor konzole Nintendo Game Boy Liberty. Většina kódu je zveřejněna bez licence. Kvůli stáří kódu je však možné, že se držitelé licence neozvou.

(zdroj: slashdot)