Root.cz  »  Různé

Zemřel Dan Kaminsky, známému bezpečnostnímu odborníkovi bylo 42 let

Petr Krčmář
25. 4. 2021
přidejte názor

Sdílet

Dan Kaminsky Autor: Dan Kaminsky, podle licence: CC-BY
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Ve věku 42 let zemřel bezpečnostní odborník Dan Kaminsky. Známý byl především díky svým přednáškám na bezpečnostních konferencích, kde například odhalil vážnou zranitelnost systémů DNS a jejich náchylnost na otrávení keše či rootkit ukrytý na hudebních CD společnosti Sony BMG.

Pracoval pro velké společnosti jako Cisco, Avaya a IOActive, založil svou vlastní firmu White Ops. Byl velmi aktivní v komunitě, vystupoval na konferencích jako Black Hat či DEFCON. Organizace ICANN ho v roce 2010 vybrala jako jednoho z důvěryhodných lidí pro správu kořenového klíče k DNSSEC.

(Zdroj: Security Affairs)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.