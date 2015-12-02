V úterý 1. prosince 2015 zemřel ve věku 72 let Rob Blokzijl, zakladatel a dlouhodobý předseda fóra RIPE, neformálního sdružení za účelem koordinace internetových sítí v Evropě. Internet přišel o velkého člověka, osobnost, která dokázala prosadit transparentní komunitní rozhodování řízené dohodou a spoluprací.
Původem jaderný fyzik pracující v akademickém prostředí stál v osmdesátých letech dvacátého století u zrodu prvních počítačových sítí. Když začaly vznikat sítě založené na protokolu IP, zorganizoval v roce 1989 první setkání komunity za účelem koordinace provozování takových sítí. Od té doby komunitě předsedal celých 25 let a účastnil se celkem sedmdesáti setkání, která se rozrostla z původně 14 návštěvníků na současných sedm stovek.
Rob stál také u zrodu RIPE NCC prvního regionálního internetového registru na světě. Za svou činnost v rozvoji Internetu byl oceněn mimo jiné Nizozemskou královskou rodinou, stejně jako spolkem Internet Society, který mu letos v červenci během zasedání IETF v Praze předal prestižní cenu Jona Postela.