Zen 1 EPYC versus Zen 5 EPYC: dvojnásobný výkon, poloviční spotřeba

Dělí je osm let, ale jinak jsou si procesory EPYC, které nyní Phoronix porovnal v testu, velmi podobné. Jak Zen 1 EPYC 7601, vlajková loď z roku 2017, tak současný Zen 5 EPYC 4545P, jsou šestnáctijádrové procesory od AMD. Pokrok za osm let nastal, je ale dostatečný?
Phoronix nyní přeměřil oba uvedené procesory na Ubuntu 25.04 s jádrem řady Linux 6.14 a GNOME 48. Zatímco Zen 1 EPYC dostal do vínku 8×16 GB DDR4–2666, Zen 5 EPYC si musel vystačit s 2×32GB DDR5–5600. Přesto EPYC 4545P je výkonnější – průměr testů je 209,59 oproti 93,59 u EPYC 7601, navíc jeho spotřeba je v podstatě poloviční – průměr je 73 W oproti 142 W (pro maximum pak platí 89 W oproti 195 W).
AMD tak za osm let předvádí nárůst výkonu na dvojnásobek a pokles spotřeby na polovinu, tedy v součtu čtyřikrát efektivnější CPU.