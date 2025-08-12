Root.cz  »  Serverový hardware  »  Zen 1 EPYC versus Zen 5 EPYC: dvojnásobný výkon, poloviční spotřeba

Zen 1 EPYC versus Zen 5 EPYC: dvojnásobný výkon, poloviční spotřeba

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Lisa Su s 64core AMD EPYC Rome Autor: Advanced Micro Devices, Inc.
Lisa Su s 64core AMD EPYC Rome

Dělí je osm let, ale jinak jsou si procesory EPYC, které nyní Phoronix porovnal v testu, velmi podobné. Jak Zen 1 EPYC 7601, vlajková loď z roku 2017, tak současný Zen 5 EPYC 4545P, jsou šestnáctijádrové procesory od AMD. Pokrok za osm let nastal, je ale dostatečný?

Phoronix nyní přeměřil oba uvedené procesory na Ubuntu 25.04 s jádrem řady Linux 6.14 a GNOME 48. Zatímco Zen 1 EPYC dostal do vínku 8×16 GB DDR4–2666, Zen 5 EPYC si musel vystačit s 2×32GB DDR5–5600. Přesto EPYC 4545P je výkonnější – průměr testů je 209,59 oproti 93,59 u EPYC 7601, navíc jeho spotřeba je v podstatě poloviční – průměr je 73 W oproti 142 W (pro maximum pak platí 89 W oproti 195 W).

AMD tak za osm let předvádí nárůst výkonu na dvojnásobek a pokles spotřeby na polovinu, tedy v součtu čtyřikrát efektivnější CPU.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

