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Zisk Samsungu za letošní rok bude větší než součet zisku za předchozích 40 let

Jan Fikar
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2017-09-samsung-ddr4-server-rdimm-pamet-1600.jpg Autor: Samsung
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Zisk Samsungu za letošní rok bude větší než součet zisku za předchozích 40 let 

Prezident divize Device Solutions (DS) Samsungu, která se zabývá výrobou čipů, Kim Yong-Kwan před týdnem oznámil, že letos očekává rekordní zisk, který by měl být větší než úhrnný zisk za 40 let existence DS. Očekává se roční zisk okolo 200 miliard dolarů. Divize DS se na celkovém zisku Samsungu podílí 94 %.

Zisk za druhý kvartál by měl být kolem 55 miliard dolarů, což je nový rekord ve zisku za čtvrt roku mezi technologickými firmami. Zisk je dokonce větší, než u NVIDIe, která má za první kvartál 53,5 miliardy. Další korejská firma zabývající se paměťovými čipy SK hynix také hlásí rekordní zisky. Ve druhém kvartálu očekává 42 miliard dolarů. Rekordní zisky jsou důsledkem růstu poptávky po pamětech a discích způsobeným rychlým rozvojem umělé inteligence.

(zdroj: tom's hardware)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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