Zvyšují se ceny 2GB variant Raspberry Pi 4 a 5

Ceny paměťových modulů v posledních dvou letech setrvale narůstají a musejí se tomu přizpůsobovat i výrobci různých zařízení. Několikrát už kvůli tomu vzrostla cena Raspberry Pi, naposledy letos v dubnu, kdy byla zároveň představena 3GB verze.
Na jaře se podařilo udržet ceny modelů Raspberry Pi 4 a Raspberry Pi 5 s pamětí 1 GB a 2 GB na původní úrovni, rostly jen varianty s vyšší kapacitou.
Tato situace se však stala neudržitelnou, vysvětluje Eben Upton v oznámení dalšího růstu cen. Od dnešního dne tedy stoupá cena variant s 2 GB paměti o 12,50 dolarů na celkových 67,50 dolarů u modelu Raspberry Pi 4 a na 77,50 dolarů u modelu Raspberry Pi 5.
Ceny ostatních produktů zůstávají tentokrát beze změny, včetně variant Raspberry Pi 4 a Raspberry Pi 5 s 1 GB paměti a variant Compute Module 4 a Compute Module 5 s 2 GB paměti.
Eben Upton zůstává na konci svého oznámení pozitivní, protože podle jeho mínění nebude tato nepříznivá situace trvat věčně.
Ceny paměťových modulů zase nakonec klesnou a my se těšíme, až v tu chvíli budeme moci ceny opět snížit.