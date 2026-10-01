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Zvyšují se ceny 2GB variant Raspberry Pi 4 a 5

Petr Krčmář
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Raspberry Pi 5 Autor: Raspberry Pi Foundation
Raspberry Pi 5
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Ceny paměťových modulů v posledních dvou letech setrvale narůstají a musejí se tomu přizpůsobovat i výrobci různých zařízení. Několikrát už kvůli tomu vzrostla cena Raspberry Pi, naposledy letos v dubnu, kdy byla zároveň představena 3GB verze.

Na jaře se podařilo udržet ceny modelů Raspberry Pi 4 a Raspberry Pi 5 s pamětí 1 GB a 2 GB na původní úrovni, rostly jen varianty s vyšší kapacitou. Tato situace se však stala neudržitelnou, vysvětluje Eben Upton v oznámení dalšího růstu cen. Od dnešního dne tedy stoupá cena variant s 2 GB paměti o 12,50 dolarů na celkových 67,50 dolarů u modelu Raspberry Pi 4 a na 77,50 dolarů u modelu Raspberry Pi 5.

Ceny ostatních produktů zůstávají tentokrát beze změny, včetně variant Raspberry Pi 4 a Raspberry Pi 5 s 1 GB paměti a variant Compute Module 4 a Compute Module 5 s 2 GB paměti.

Eben Upton zůstává na konci svého oznámení pozitivní, protože podle jeho mínění nebude tato nepříznivá situace trvat věčně. Ceny paměťových modulů zase nakonec klesnou a my se těšíme, až v tu chvíli budeme moci ceny opět snížit.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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