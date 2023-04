20 let od prvních 64bit Opteronů, dokončen přechod GIMPu na GTK3

20 let od uvedení prvních 64bit x86 CPU

Je tomu právě 20 let (a 1 den) od chvíle, kdy AMD uvedla na trh první 64bitové x86 procesory, řadu Opteron generace Sledgehammer. A začala se psát nejen moderní éra neomezená 32bitovou adresací paměti, ale také zazvonil umíráček Intelovu 64bit rozšíření x86 a také, ač to trvalo ještě hodně dlouho, začal zvonit umíráček procesorů Intel Itanium (první generace IA-64 jménem Merced byla uvedena v roce 2001).

Vzpomeňme historicky i dobu o něco pozdější, kdy AMD měla na trhu Opteron 144 pro Socket 939, kdy tento 1,8GHz procesor šlo na dobré desce (kdo vzpomene značky jako DFI?) přetaktovat i k hodnotám kolem 2,7 GHz. Tehdy se vyšší místa v AMD hodně divila, proč se v té malé republičce uprostřed Evropy prodává tolik serverových Opteronů. Ale budoucnost jen o maličko vzdálenější již odkrývala další procesorová jádra, nejprve celková 2, později 4 a začala se psát éra vícejádrová / vícevláknová.

Dnes už jsou první Opterony zastaralé a hranice použitelných CPU pro Linux se posouvají postupně dále. AMD však nelze upřít, že po roce 1999, kdy Intelu těsně vyfoukla uvedení prvního 1GHz x86 procesoru, si kvalitou instrukční sady AMD64 připsala další významný zářez.





Aktualizace ovladače Intel Arc pro Ubuntu 22.04 LTS

Podpora GPU rodiny Intel Arc je stále ve vývoji, teprve současné jádro Linux 6.2 v kombinaci s Mesa 23.x lze považovat za plně funkční a tak není divu, že mnohé starší verze distribucí z principu nemají plnohodnotnou podporu Intel Arc a platí to i pro Ubuntu 22.04.x LTS. Intel pro tuto velkou skupinu uživatelů Ubuntu připravil a udržuje balíčky, které obsahují novější DRM ovladač a modul DKMS, plus aktuální verzi Mesa, přičemž nyní se do této poslední LTS-kové verze Ubuntu konečně dostává aktualizace, kterou lze označit za srovnatelnou s výše uvedeným funkčním kombem.

Ovladač primárně cílí na samostatné karty Intel Arc a integrovaná řešení této generace, nicméně využívat jej lze i s iGPU u generací jako Tiger Lake, Alder Lake a Raptor Lake či starší Rocket Lake – i v takovém případě bude uživatel benefitovat z novějšího ovladače/Mesa, informuje Phoronix.





Portace GIMPu na GTK3 je hotova

Ještě sice zbývá pár drobounkých drobností, ale jinak je převod GIMPu na GTK3 dokončen a hlavní vývojář už i označil tuto část prací na GIMPu 3.0 za hotovou. Budoucnost, na kterou jsme čekali mnoho a mnoho let tak přichází, GIMP byl portován na GTK3 a zbývá už jen něco málo, aby mohla vyjít finální verze GIMP 3.0. Letmý pohled do roadmapy říká, že chybí ještě něco málo kolem běhu na Waylandu, úprav API pro nové pluginy a dalších drobností. Podrobněji vše v roadmapě projektu.

Týden v KDE: hlavně opravy chyb

Jen počet chyb v Plasmě s vysokou prioritou pokles za poslední týden z 11 na 6. Vývojáři KDE tentorát hlavně řešili chyby, celkově jich zalátali 136. Došlo ale i na pár novinek a vylepšení.

Kupříkladu Skanpage dostal náhled, ze kterého lze snadněji třeba skenovat vždy dvě stránky knížky, nebo například zvolit více oblastí výběru pro nastavení skenu. Hudební přehrávač Elisa pak podporu ovládání režimů Shuffle a Repeat skrze MPRIS, takže třeba i skrz widget přehrávače v hlavní liště.

V Gwenview mizí z editační lišty několik méně podstatných věcí (schovány jsou od verze 23.08 v menu, což mimo jiné zlepšuje použitelnosti Gwenview speciálně na displejích s rozlišením 1366×768, jakkoli dnes obstarožním, ale stále hojně využívaným. Gwenview už také sám sebe neukazuje v přehledu aplikací, ve kterých lze orbázek otevřít a vylepšení se tento nástroj dočkal i v Zoom UI (konečně lze pouhým kliknutím na nějaké místo posuvníku zoomu přejít na jemu odpovídající hodnotu zoomu).

Plasma 5.27.5 pak přináší vylepšení odhadu zbývající výdrže akumulátoru. Další podrobnosti pak tradičně shrnuje Nate Graham na svém blogu.

Vydáno QEMU 8.0.0

Do osmičkové verze QEMU přispělo 238 vývojářů, celkově nese více než 2800 commitů. Změny v nové verzi zahrnují aktualizace pro ARM (vylepšení emulace, včetně jader Cortex-A55 a Cortex-R52) či několik novinek pro RISC-V a S390× či x86 (např. podpora Xen hostů pod KVM na Linuxu 5.12+, podpora CPU modelu Xeonů Sapphire Rapids atd.). Podrobnosti v oznámení nové verze, detailněji pak v příslušném záznamu na Wiki projektu.