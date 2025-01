Absolute Linux byl ukončen, konzole Lenovo Legion Go S se SteamOS

Absolute Linux byl ukončen

Absolute Linux, distribuce založená na Slackware, končí svou pouť, když Paul Sherman oznámil její ukončení s odkazem na nedostatek času. S odkazem na věk, výdaje a především nedostatek času uvedl, že pokračování projektu již není možné. Jedná se o lehkou, uživatelsky přívětivou linuxovou distribuci založenou na Slackware, která je navržena tak, aby byla minimální a efektivní.

Dodává se s předkonfigurovaným desktopovým prostředím (IceWM) a výběrem základních aplikací a nástrojů, které usnadňují nastavení a každodenní používání více než samotný Slackware. Pro fanoušky Absolute Linuxu stále existuje záblesk naděje. Sherman dal jasně najevo, že by projekt rád předal komukoli, kdo by byl ochoten ho převzít.

Absolute Linux 15.0

Operační systém v 1000 řádcích

Japonský vývojář a autor několika publikací o programování Seiya Nuta zveřejnil obsáhlý návod, jak si naprogramovat vlastní operační systém v 1000 řádcích. Autor v ní uvádí, že vývoj operačního systému nebo jádra, základní funkce operačního systému (zejména jádra) jsou překvapivě jednoduché.





Dokonce i Linux, který je často uváděn jako obrovský open-source software, měl ve verzi 0.01 pouze 8 413 řádků. Dnešní jádro Linuxu je ohromně rozsáhlé, ale začínalo s malou kódovou základnou, stejně jako váš hobby projekt. Publikace je k dispozici v angličtině a japonštině.

SteamOS na Lenovo Legion Go S

Kapesní herní konzole zaznamenaly prudký nárůst popularity, přičemž zařízení nyní disponují dostatečným výkonem pro spouštění her původně určených pro počítače a konzole. Společnost Valve tohoto trendu využila a prosadila se se svou řadou kapesních počítačů Steam Deck, které jsou vybaveny operačním systémem SteamOS, založeným na Arch Linuxu.

Tato firma na veletrhu CES 2025 oznámila vůbec první oficiálně licencovanou kapesní konzoli Lenovo Legion Go S, která se dodává se systémem SteamOS. Společnost Valve se tím však nezastavuje. Uvedla, že pracuje na zlepšení kompatibility s dalšími kapesními počítači a zároveň zavádí podporu pro další zařízení. Vypadá to tedy, že pro hraní her určený operační systém SteamOS byl vypuštěn do světa.

Raspberry Pi 5 s 16 GB RAM

Společnost Raspberry Pi oznámila uvedení Raspberry Pi 5 s 16 GB RAM. O modelu s rozšířenou pamětí se často hovořilo již od uvedení Raspberry Pi 5 na trh v roce 2024 a fanoušci tohoto konkrétního jednodeskového počítače si jej dlouho přáli. Díky loňské revizi aplikačního procesoru Broadcom BCM2712 je podporována větší kapacita paměti než 8 GB.

Původní desky Raspberry Pi 5 podporovaly maximálně 8 GB RAM, ale loňské revidované modely tuto podporu zdvojnásobily na 16 GB. Jinak je na novém Raspberry Pi 5 s 16 GB vše stejné jako u ostatních modelů: stejné CPU, porty GPU, I/O, požadavky na napájení. Raspberry Pi 5 16 GB stojí 115 liber (3440 Kč) – o 40 liber (1200 Kč) více než Raspberry Pi 5 8 GB.

Raspberry Pi 5

Nově vydáno

Pentoo, live CD založené na Gentoo s výběrem aplikací a nástrojů určených k provádění penetračních testů je k dispozici ve verzi 2025.0. Vyšel Debian 12.9, devátá opravná verze Debianu 12 s kódovým jménem „Bookworm“. Zenwalk Linux, systém založený na Slackwaru, jehož cílem je štíhlost a rychlost vyšel ve verzi 241227. Stefan Zipproth oznámil dostupnost vývojového snímku Ditana GNU/Linux 0.9.0, distribuce založené na Archi s přizpůsobeným grafickým prostředím Xfce.