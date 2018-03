 »   »  Vyšlo nové Raspberry Pi 3 B+, Adobe podle Dolby káže vodu a pije víno

Dolby žaluje Adobe pro porušení copyrightu

Posledních 15 let jsou technologie Dolby Laboratories pro kompresi i dekódování rozličných formátů jejích součástí produktů Adobe. Zahrnujíce programy jako Audition (dříve Cool Edit Pro), After Effects, Lightroom či Premiere Pro, licenční dohoda mezi oběma společnostmi umožňovala Adobe reportovat do Dolby, jak prodej licencí jde, a následně také platit adekvátně velké licenční poplatky. Dolby naopak měla smluvně zajištěnou možnost pomocí auditů prováděných třetí stranou ověřovat, že čísla z Adobe jsou správná.

Ale pak se něco zadrhlo a poslední roky dle Dolby dohoda nefunguje, jak by měla, a tak Dolby podala na Adobe žalobu. Zjednodušeně řečeno Adobe nereportovala správná čísla a kladla překážky korektnímu průběhu auditů počtu prodaných licencí. To Dolby považuje za porušení copyrightu a také porušení smlouvy. Předmětem sporu je zejména prodej licencí produktů Adobe mimo rámec licencí Dolby.

Z omezeného množství informací, ke kterým Adobe firmu Dolby pustil, Dolby vyvozuje, že Adobe prodala mnoho produktů a kolekcí softwaru bez patřičného odvodu licenčních poplatků směrem k Dolby (například pomocí bundlování řady programů do jednoho balíku s tím, že licence byla firmě Dolby zaplacena pouze za jediný program z balíku, ale také prodejem produktů zcela bez odvodu poplatků firmě Dolby). Nicméně s ohledem na nedostatek dat není Dolby schopna vyvodit výši porušení, kterého se Adobe měla dopustit.

Licenční dohody byly mezi Adobe a Dolby nastaveny v letech 2003, 2012 a 2013, pokaždé s detailním vyjmenováním toho, kolik a za co bude Adobe platit. Několik let šlo vše celkem bez potíží, problémy začal dělat až přechod Adobe na model předplatného, resp. spuštění služby Creative Cloud, která je s tím svázána.

Na začátku roku 2015 chtěla Dolby projít výsledky Adobe za období 2012 až 2014, a to za pomoci nezávislé auditové firmy. Ale po ony tři roky nebyl audit dokončen, což Dolby komentuje tak, že zaměstnanci Adobe přišli s řadou taktik, které zamezily provedení auditu.

Sama Adobe má přitom ve svých licenčních podmínkách klauzuli, že partneři se musí podrobit auditu Adobe, a pokud budou shledány nesrovnalosti v zaplacených a užívaných licencích, musí partner uhradit licence v ceně vyšší, než za jakou jsou běžně v prodeji. Tímto Dolby ukazuje, že Adobe dobře ví, jak takové audity probíhají.

Mimochodem během oněch posledních tří let neúspěšného auditování Adobe dále s Dolby jednala a snažila se získat finančně výhodnější licenční dohodu. Dolby trvala na to, že nejdřív bude dokončen inkriminovaný audit a teprve potom mohou firmy dále jednat. Nic se ale nestalo, a tak Dolby žene věc k soudu.

A ještě na závěr dodejme, že Adobe má zase rekordní kvartál. Za Q1/2018 dosáhly její příjmy více než dvě miliardy dolarů.

Dvě změny pro Linux 4.17

Nová verze jádra 4.17 je prozatím v přípravné fázi, aktuální stabilní jádro je řady 4.15.x, vývojová verze pak 4.16.x RC. Postupně tak do něj putují různé nápady, z nichž si dnes přiblížíme dva.

Dlouholetý vývojář jádra Arnd Bergmann aktuálně pracuje na tom, aby z projektu Linux zmizely některé (pre)historické CPU architektury, jejichž podpora již nedává smysl. Jde o práce v rámci cyklu směřujícího k vydání 4.17.

Ony architektury nejsou ničím majoritním, bavíme se o Blackfin, CRIS, FR-V, M32R, MN10300, META (Metag) a TILE. Možná přežije Unicore32, o jejíž podporu se stará jeden člověk, který architekturu využívá. Výhledově je ale v ohrožení třeba OpenRISC, a to s ohledem na skutečnosti, že RISC-V je na tom obecně lépe. A také postarší Qualcomm Hexagon.

Arnd Bergmann patche odstraňující podporu vysvětluje takto: ač jde o velmi odlišné CPU architektury, mají jednu věc společnou. Svého času tu byla jedna společnost, která tato SoC / CPU / doprovodný software vyvíjela. A náklady pro zákazníky byly vyšší než sáhnout po některém z novějších dostupných řešení třetích stran (například ARM, MIPS, RISC-V, …). Ano, všechny tyto obskurní CPU architektury svým způsobem stále v zařízeních existují, ale už řadu let nebyly nikde dále použity.

Druhou novinkou je pokrok v ovladači AMDGPU, tedy open-source ovladači grafik AMD, vyvíjeném primárně právě lidmi z AMD. Tento ovladač dostal s jádrem 4.15 podporu DC (dříve známo jako DAL) pro novější GPU rodin Vega (nejvyšší řada GPU, obtížně sehnatelná, jelikož ji dlouhodobě skupují těžaři kryptoměn) a Raven Ridge (dlouho očekávaná nová APU rodiny Ryzen / Vega).

Alex Deucher z AMD zaslal před pár dny několik změn, které míří na příští cyklus jádra, tedy budoucí verzi 4.17. Balík patchů zahrnuje přepsání kódu pro PowerPlay, úpravy práce s pamětí, úpravy DC, různé opravy zobrazovací části a další změny. Díky tomu tak AMDGPU DC bude aktivováno i pro hardware starší než Vega, což zahrnuje jak Polaris (velmi populární Radeony, například RX480, tedy karty ve své době před vypuknutím poslední těžební mánie ještě velmi levné), Carrizo (poslední APU 28nm generace), Tonga (Radeon R9 285), Bonaire (Radeon R7 260(X))či Hawaii (Radeon R9 290(X)). Starší typy GPU, tedy dřívější generace GCN grafik nejsou zahrnuty, budou tedy spoléhat na stávající architekturu ovladače.

AMDGPU DC je jednou z velkých technologických aktualizací, která přidává podpora atomic mode-setting, HDMI/DisplayPort audia a umožní výhledově použití FreeSync.

Krátce