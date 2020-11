AMD má 20% podíl v desktopech i noteboocích, GIMP ukazuje rozhraní GTK3

GIMP 3 se blíží, vývojová verze GIMP 2.99.2 ukazuje rozhraní GTK3

Tvůrci grafického editoru GIMP vydali další vývojovou verzi, ze které jednou vzejde přelomový GIMP 3.0. Ta zejména přináší rozhraní programu přepsané do GTK3, což mimo jiné znamená konečně i nativní podporu Waylandu a HiDPI monitorů.

Dále došlo na velký refactoring a čištění kódu programu, najdeme zde nové API pro plug-iny, které lze psát v jazycích Python 3, JavaScript, Lua a Vala. K dispozici je také výrazně lepší podpora správy barev a renderovací cache pro vyšší výkon operací.

S přechodem na GTK3 přichází i lepší podpora vstupních zařízení, což byla vždy určitá bolístka GIMPu, kterou měla třeba Krita řešenou lépe (na případné srovnání od někoho povolaného si ale počkejme na finální verzi). A také zde najdeme nativní tmavé téma UI, tvůrci ale správě dodávají, že aby nebylo narušeno při práci vnímání barev uživatelem, se základním tmavým tématem si GIMP nevystačí a aplikace bude jako výchozí používat neutrální šedé téma.

Aktuální stav GIMPu na Waylandu je díky GTK3 výrazně lepší, přesto však uživatelé již reportovali různé chyby v zobrazení a také velké memory leaky. Zde tedy ještě bude probíhat ladění kódu.

Ze spolupráce umělce a vývojového týmu po letech vzešla podpora výběru více vrstev současně. K portování plug-inů z GIMPu 2.10 na GIMP 3 poznamenávají tvůrci, že typický plug-in vyžaduje zhruba 5 až 30 minut pro přepsání.

LXQt 0.16.0 aneb Lightweight Qt Desktop Environment v nové verzi

Novinek v nové verzi desktopového prostředí LXQt, je poskrovnu. LibFM-Qt/PCManFM-Qt dostal volbu pro přepnutí na nově otevřený panel, řazení souborů je více přirozené (bere tečku jako oddělovač, jako GTK, jinak se drží stále Qt pojetí). Do souborového dialogu přibylo několik možností a volby si dialog pamatuje.

LXQt Panel podporuje nastavitelné automatické skrývání oznámení, tlačítky lzue přesouvat okna úloh na další obrazovku, hlavní položky menu mají pod pravým tlačítkem myši akce, opraveno je pozicování a velikost některých pluginů atd. Ladila se i některá nastavení v konfiguraci LXQt. LXImage Qt pak podporuje mimo jiné změnu velikosti obrázků. Opraveno je několik chyb. Všechny podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

iPhony spotřebují až 6 % světové produkce NAND flash v roce 2021

Příští rok bude nepochybně vyrobeno olbřímí množství NAND flash čipů u nemalého množství výrobců. Z toho však 5 až 6 %, což je poměrně velká část, zamíří do jediné třídy produktů. Telefony Apple iPhone (aktuálně generace 12) spotřebují, dle zdrojů mezi výrobci, významnou část světové výrobní kapacity NAND flash, navzdory tomu, že velcí výrobci jako Toshiba/WD (Sandisk) či Samsung a Micron stále pracují na navýšení výrobních kapacit.

Lze předpokládat, že jde o důsledek očekávané míry poptávky po iPhonech, kdy s generací 12 přišly na Apple nezvykle levné modely, přičemž kapacitně Apple nabízí varianty 64 – 128 – 256 GB.

AMD má 20% podíl v desktopech i noteboocích

Společnost AMD díky novodobým produktům vzešlým z architektur Zen1, Zen2 a Zen3 dosáhla již více než pětinového podílu na trhu desktopů i notebooků. Dle Mercury Research dosahuje její podíl mezi desktopy v tomto čtvrtletí 20,1 % a mezi notebooky 20,2 %. Na Intel připadá zbytek (mínus nějaké zcela zanedbatelné paběrkování dalších výrobců).

Na setrvačnějším trhu serverů AMD zvýšila na podzim svůj podíl na 6,6 % oproti letním 5,8 %. Růst tedy pokračuje. A obecně pokud vzpomeneme interní varování čelních představitelů Intelů před několika měsíci, že AMD nesmí za žádných okolností dosáhnout 20% podílu, tak ten moment právě v uplynulém čtvrtletí nastal. Ve čtvrtletí, kdy ještě nebyly na trhu procesory generace Ryzen 5000.

Pro AMD jde každopádně v celkovém součtu o největší podíl na trhu od roku 2007, na desktopech pak od roku 2013 (připomeňme, že na přelomu 2006/2007 šly na trh čerstvé procesory Core 2 Duo/Quad).

PCI Expres 6.0 příští rok zase dvakrát rychlejší

Organizace PCI-SIG představila draft v0.7 specifikace budoucí verze PCI Express 6.0, která přijde příští rok (informovali jsme o v0.3). Počítá s několika klíčovými novinkami, které umožní růst rychlosti opět na dvojnásobek oproti předchozí generaci. Na trhu by se produkty s PCI Express 6.0 měly objevil kolem 2023/2024.

Připomeňme, že klíčovým bude přechod na PAM-4 modulaci, LOp a Flit (podobně nejrychlejší verze Ethernetu), vylepšení korekce chyb FEC (Forward Error Correction).

Vývojová verze Wine 5.21

Novinek ve Wine 5.21 je opravdu poskrovnu. Do formátu PE je převedena knihovna GDI32, došlo na další opravy pro bezokenní RichEdit, aktualizace časové zóny a celkem 24 opravených chyb v podpoře aplikací. Nejstarší opravená chyba byla nahlášena v květnu 2010, nejrychleji opravená čekala na záplatu jen zhruba 1 týden.

LG a Samsung nasadí miniLED podsvícení LCD TV

LG.Display pracuje na technologii OLED už řadu let, na tom se nic nemění. Samsung po zavedení kvantových teček (QD) do LCD TV připravuje QD-OLED variantu. Oboje míří do hi-end segmentu. V mainstreamu nadále vládnou LCD televizory, kde se postupně od CCFL přešlo k podsvícení LED pásky po okrajích displeje až k současnému podsvícení stovek zón obrazovky pomocí LED. Nyní oba přední výrobci dokončují miniaturizaci tohoto konceptu, která počet zón local-dimmingu zvýší na tisíce za pomoci miniLED.

Tuto technologii čekejme v televizorech LG a Samsung již příští rok. Jde ale o přechodné řešení, které možná už o další rok či dva později nahradí microLED, kdy už panel bude tvořen přímo svítícími miniaturními LED, jak se to v těchto měsících zavádí do prvních kinosálů. LED displeje pak dosáhnou na podobnou úroveň jako OLED. Výhodou přechodného stupně v podobně miniLED je skutečnost, že výrobně jde o levnější technologii, avšak pouze o zhruba 10 % oproti White-OLED panelům (s bayerovou maskou, jak to používá LG.Display). Životnost LCD-miniLED na trhu tak bude velmi omezená, spíše poslouží jako marketingový nástroj umožňující udržet OLED televizory jako prémiový produkt za vyšší cenu.

Neoficiálně se hovoří o tom, že LCD-miniLED nasadí též Apple ve svých produktech.