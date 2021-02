AMD nabírá vývojáře, Google bude vyžadovat AV1

Google, Netflix i YouTube budou vyžadovat podporu AV1

Google bude vyžadovat, aby nové přístroje typu Android TV, uvedené na trh od dubna 2021, podporovaly dekódování obsahu v AV1 formátu. Stejně tak budou podporu AV1 vyžadovat služby Netflix a YouTube.

Připomeňme, že například YouTube typicky používá na své platformě formáty H.264 a VP9 (což je vlastní derivát získaný před lety koupí společnosti On2, částečně založený na H.264, jemuž je předchůdce VP8 značně podobný). Velké placené služby jako Amazon Video, Apple TV+, Disney+ či Netflix používají též H.265, aktuálně nejlepší všeobecně podporovaný formát videa, zatížený však značně vysokými licenčními poplatky (ostatně „nevěstinec“ patent poolů, který kolem H.265/HEVC vznikl, byl poslední kapkou, která vedla k založení Alliance for Open Media a vzniku formátu AV1).

Každopádně platforma Android TV tedy u 4k televizorů založených na Androidu 10 nově vyžaduje podporu dekódování formátu AV1. Od dubna pak tuto schopnost budou muset mít všechny zařízení s Android TV, a to minimálně v podobě 4k/60fps. Vtipné to bude zejména pro Sony, která sama členem Alliance for Open Media, ale její TV nyní budou (muset) AV1 podporovat.

Co se týče YouTube, tak tam je podpora AV1 mandatorní pro 8k rozlišení, u Netflixu víme od počátků, že je jedním z hlavních tahounů v prosazování bezplatného formátu AV1. V tuto chvíli lze říci, že AV1 umí být o zhruba 20 až 40% datové úspornější při stejné kvalitě videa oproti H.265. Za dveřmi je ale nástupnický MPEG formát H.266, u nějž můžete též vyhlížet open-source implementaci x266.

Procesory AMD zrychlí s jádrem Linux 5.11 o zhruba 5 %

Majitelé procesorů AMD Ryzen / Threadripper / EPYC mohou jásat. Jen samotný prostý přechod na jádro Linux 5.11, jehož vydání je na spadnutí, povede k přibližně 5–6% zrychlení běhu jejich stroje. Do této verze zamířila oprava chyb v CPUFreq a spolu s dalšími pracemi budou procesory od AMD prostě rychlejší.

V několika málo testech, kde nové jádro prohrálo, to bylo jen o kousek, jinak si obecně vede o hodně lépe. Například v kompresi videa pomocí x265 jde oproti jádrům 5.9 a 5.10 o nárůst rychlosti postupně 71,62 → 72,47 → 83,61 fps pro 1080p video v jednom testu (Ryzen 9 5900X), resp. 19,21 → 19,08 → 19,95 fps v jiném testu a u 4k videa (EPYC 7F72 2P Supermicro).

Xiaomi Mi 11 Ultra dostane obrovský modul tří kamerek s minidisplejem

Objevují se první bližší informace o chystané nové vlajkové lodi od Xiaomi. Tento výrobce byl vůbec prvním (a nestalo se tak poprvé), který nasadil nejnovější SoC od Qualcommu, v případě Xiaomi Mi 11 šlo o 5nm Snapdragon 888 5G. Dotyčné video již sice na YouTube nenajdeme, ale spoustu obrázků z něj ano.

Nový velký telefon od Xiaomi, který se nejspíš bude jmenovat Mi 11 Ultra, disponuje impozantně velkým výstupkem fotoaparátů. Vedle 6,8palcového OLED WQHD+ 120Hz displeje či IP68, reproduktorků Harman-Kardon či podpory 67W nabíjení bychom se měli dočkat kombinace tří fotoaparátů: 48Mpix ultra-wide, 50Mpix hlavního a 48Mpix tele v periskopické konstrukci. Zoom je uváděn jako 120× a jsitě můžeme čekat i další obvyklou výbavu včetně záznamu 8k videa. Nejvíce pozornosti ale budí malinký displej v modulu foťáčků.

AMD nabírá další linuxové odborníky

AMD se daří, peníze do firmy zejména díky (Ry)zenům a konzolím přicházejí ve větší míře a tak je možné najmout další linuxové specialisty (když už například na AMDGPU připadá tak významná část Linuxu).

Jednou z obsazovaných pozic je Manager Linux Kernel Development, tedy někdo, kdo se bude v AMD starat o vývojový tým kolem jádra a virtualizace. Dále se nehledá nikdo menší než Linux Technical Lead, který bude mimo jiné koordinovat projekty s OEM partnery a největšími linuxovými distribucemi. Dále pak AMD hledá lidi do oblastí Linux engineering či Linux systems architect, vedle samozřejmých tradičních pozic jako vývoj hardwaru a softwaru, plus také nové pozice v oblasti vývoje firmwarů (kde je zmiňován i Coreboot).

Wine 6.2 s Mono 6.0

Hlavní novinkou vývojové verze Wine 6.2 je nepochybně povýšení enginu Mono na verzi 6.0, s podporou DirectX. Dále autoři projektu zapracovali na debuggovací API pro NTDLL, lepší podpoře WinRT ve WIDL, opravách pro ovladač Xbox One pro platformu macOS a tradiční várce chyb (tentokrát 51). Z nich ta nejstarší byla mimochodem nahlášena už v červnu 2007, nejmladší pak na záplatu čekala necelé 3 dny.

Samsung postaví v USA továrnu za 17 miliard USD

Samsung má aktuálně horší výrobní procesy než TSMC, nicméně s ohledem na totální přetížení tchaj-wanského konkurenta, které se ani v nadcházejících letech nezlepší, je i on v hledáčku zájmu fabless výrobců. Nyní oznamuje, že v USA postaví novou továrnu na křemíkové čipy, přičemž jde o velkou investici 17 miliard dolarů.

Společnost aktuálně jedná s regulátory v Texasu (zde bude továrna stát u Austinu), New Yorku a Arizoně. Továrna by měla výhledově nabídnou 1800 pracovních míst, provoz pak bude spuštěn na konci roku 2023. Jaký výrobní proces fabrika nabídne, se uvidí. Předpokládat lze novější 3nm GAAFET technologii (Gate All Around FET), která tou dobou bude u Samsungu hrát prim, a samozřejmě EUV litografii, bez které to v podstatě nejde už ani dnes.

Továrna bude sloužit jako čistokrevná křemíková výrobna, výzkum a vývoj si nadále Samsung podrží v Koreji.

Mir 2.3.2 vylepšuje XWayland HiDPI

Jednou z věcí, které přináší nejnovější vydání Wayland kompozitoru Mir a které jistě lze označit za stěžejní, je počáteční podpora copy&paste mezi Waylandem a XWaylandem. Vylepšena je též podpora běhu Firefoxu na Waylandu, došlo na zapnutí Linux DMA-BUF na X11 i Waylandu, podporu Wayland rozšíření v kioskovém režimu MirAL a v neposlední řadě na vylepšení podpory HiDPI pro aplikace běžící přes XWalynad a samozřejmě také opravdu několika chyb. Nic z toho ale pochopitelně nemění prostou skutečnost, že s vydáním Ubuntu 21.04 se plánuje přechod GNOME z X.Org na Wayland, ale v režii GNOME vlastního kompozitoru Mutter.

Vyšla OpenMandriva Lx 4.2

Druhá následnice Mandriva Linuxu a vůbec první distribuce, která přešla z GCC na LLVM/Clang přichází v nové verzi. OpenMandriva Lx 4.2 dostala novou uvítací obrazovku schopnou instlace řady aplikací na jedno kliknutí a samozřejmě také spoustu nových verzí jednotlivých programů, například LibreOffice 7.1, Krita 4.4.2, Digikam 7.2, SMPlayer 21.1.0, VLC 3.0.12.1, Falkon 3.1 či SimpleScreenRecorder 0.4.3.

K dispozici jsou nástroje pro snadnou zěmnu vzhledu prostředí, nastavení repozitářů, dokončen je port pro 64bit ARM (k dispozici jsou obrazy pro PinebookPro, Raspberry Pi 4B a 3B+, Rock Pi 4A, 4B a 4C, Synquacer, Cubox Pulse a také obecný UEFI obraz pro většinu serverových aarch64 desek). Nově také OpenMandriva Lx začíná cílit přímo na smartphony.