 »   »  AMD shání linuxového vývojáře, Intel uvede 48jádrový Xeon

Intel hodlá AMD EPYC i EPYC 2 řešit slepencem dvou Xeonů v jednom

Jak víme z dřívějších článků, Intel momentálně nemá nic, čím by mohl opět odskočit efektivní a škálovatelné architektuře Zen/Zen2 společnosti AMD. V enterprisovém segmentu serverových procesorů ale našel řešení.

V rámci platformy Cascade Lake přijde snad ještě v závěru tohoto roku (s případnou dostupností v prvním čtvrtletí příštího roku) s představením procesorů Xeon třídy Cascade Lake XCC (extreme core count). Nejvyšší model bude tvořen slepencem dvou čipů propojených v jednom pouzdře, přičemž nabídne 48 procesorových jader (a patrně též HyperThreading).

Intel Cascade Lake XCC

To jistě bude výkonově stačit na 32jádrové procesory EPYC první Zen generace. Lze předpokládat, že vybraní partneři budou mít k dispozici v předobjednávkách omezení množství těchto procesorů, připomeňme však, že Intel zápasí s nedostatkem výrobních kapacit na 14nm linkách a dva 24core křemíky zabírají hodně místa.

Zdali to bude připraveno včas, aby zákazníci raději nepočkali na 7nm EPYC 2 s 64 CPU jádry (128× HT), je otázkou. Xeonová řada Cascade Lake jako taková má přicházet na trh v průběhu první poloviny příštího roku. Kromě výše uvedeného čekejme 12kanálový řadič pamětí a až 88 PCI Express linek přímo z CPU. A samozřejmě podporu vícesocketových konfigurací.

Vyšel Voyager Live 18.10

Live distribuce Voyager se po 10 letech s Xfce navrací ke GNOME. Toto po řadu let neoblíbené desktopové prostředí (od příchodu GTK+v32) je nyní dle posledních testů tvůrců značně lepší. GNOME dozrálo do fáze, kdy je možné jej opět nasadit, a to jak z hlediska svižnosti, tak z hlediska rozšiřitelnosti. Kvůli použití GNOME Shellu 3.30.1, který není k dispozici s Ubuntu 18.04 LTS, je ve Voyageru Lite 18.10 jako základ vybráno Ubuntu 18.10 (neboť 3.28 v Ubuntu 18.04 LTS je poněkud náročnější na zdroje).

Voyager Live

