AMD vrací na scénu čipsety, finišují práce na KDE Plasma 5.25

Další low-end RDNA2 karta od AMD?

Společnost AMD má na trhu už dvě low-endové grafické karty, které se v Linuxu často identifikují jako „BEIGE_GOBY“. Jde o Radeony RX 6400 a RX 6500 XT, přičemž do ovladače nyní míří další kousek tohoto typu. V pull requestu jde přitom o podstatně menší objem kódu než skýtají přípravy pro RDNA3 grafiky příští generace. Prozatím však můžeme pouze spekulovat, o co půjde. AMD nyní refreshla vyšší typy karet RX 6600 až 6900 XT novými „padesátkovými modely“.

Jedna možnost je, že by AMD našla mezi 6600/6650 (1792 sp) a 6500 (1024 sp) nějaký prostor pro částečně deaktivované čipy z RX 6600. Druhá možnost je ještě větší low-end než RX 6400 (má 768 sp), tedy nějaké ještě méně povedené kousky GPU s řekněme ±512 sp, třeba jako reakce na nedávné poodhalení o nové low-endové Nvidia GeForce 1630 (ta však bude cenově srovnatelná spíše s již existujícími Radeony). Nebo nějaká třetí další možnost.

AMD vrací na scénu čipsety

Bývaly doby, kdy CPU nenesly například L2 cache, ta byla ve formě čipů na základní desce. Také neobsahovaly typicky řadič RAM, který zajišťoval tzv Severní můstek čipsetu základní desky. Neobsahovaly i další funkcionalitu, kterou obhospodařoval tzv. Jižní můstek. Dnes většinu těchto věcí nalezneme přímo v CPU, takže „čipset“ neboli sad čipů se už dávno smrkl do čipu jediného.





Ale staré časy se vracejí, AMD pro příští generaci svých Ryzenů, tedy Zen 4, připravila velmi flexibilní „čipsetové“ řešení, které je u nejvyšší verze X670 opravdu čipsetové: čipset X670 je tvořen dvěma „čipsety“ B560. Inu proč ne.

LCD monitor Asus s obnovovací frekvencí 500 Hz

Reakční doba hráčů e-sportů je jednou z klíčových věcí a je samozřejmě v pořádku, že zde často klasické 60Hz monitory nestačí, ostatně proto přišly 120Hz, později až 144Hz, pročež se hráčskou metou začaly stávat následné až 240Hz monitory. Pak přišly mety jako 360 Hz, ale to už výrobci spíš ztratili soudnost a zdálo by se, že bude chvíli klid. Nicméně Asustek je názoru jiného a uvádí na trh 500Hz LCD monitor ROG Swift 500Hz NVIDIA G-SYNC. Ten využívá FullHD TN panel a k tomu navíc Nvidia G-Sync modul.

Zkrátka produkt cílící na hráče mající reflexy rychlejší než Maverick křížený s Michaelem Dudikoffem. Nad filosofickou otázkou, jak moc je pozorovatelný rozdíl mezi 144 – 240 – 360 – 500Hz zobrazením můžete meditovat též na Cnews, kde Honza Olšan věnoval monitoru samostatný článek.

Pokračují práce na podpoře CXL

Vývojáři Intelu nadále usilovně pracují na podopře rozhraní Compute Express Link (CXL) v Linuxu. Do jádra 5.19 míří další část kódu, tentokrát zajišťující nativní kontrolu hot-plug u CXL zařízení a také nakládání s chybami, vypínání subsystému pro uspávání v situaci, kdy je nějaký obsah v paměti, podpora špehování CXL mailbox příkazů (jako ochrana proti nežádoucím změnám) či přípravné práce na konfigurace s CXL 2.0 a samozřejmě také různé opravy, čištění kódu a další vylepšení.

Podrobnější povídání je k dispozici v pull requestu Dana Williamse z Intelu, případně v čerstvých blogpostech Bena Widawskyho

Podpora data vytvoření pro FAT32

Největší slávu má souborový systém Microsoft FAT32 už za sebou, zejména jeho omezení na 4GB soubory či neschopnost práce s uživatelskými účty a zabezpečením přístupu k datům, jsou dnes spíše nostalgickou vzpomínkou, přesto však stále zařízení FAT32 využívající potkáváme a používáme.

Linux doteď neuměl reportovat datum vytvoření souboru. Do jádra 5.19 toto nyní míří, a to ve formě systémového volání statx() ,a to jak pro FAT32, tak pro starší FAT16.

Nová verze SteamOS 3.2 pro Steam Deck

Připomeňme nejprve, že SteamOS už nějakou dobu nestaví na Debianu, ale na Arch Linuxu. Nejnovější vývojové věci souvisely s přípravami přelomové přenosné konzole Steam Decs a také nový SteamOS 3.2 je primárně k dispozici jako obraz pro tuto konzoli, ač SteamOS různí členové linuxového světa roubují i na stroje jiné.

Významnou novinkou tři-dvojky je jistě uživatelsky nastavitelná křivka výkonu ventilátorku přístroje Stem Deck (Valve ale zachovává nadále i možnost nechat to prostě na firmwaru). Tvůrci dále přidali podporu změn obnovovací frekvence displeje při spuštění / opuštění hry, k dispozici jsou nastavení 40 a 60 Hz, jasné je, že tohle může mimo jiné ušetřit výdrž akumulátoru.

V rámci performance HUD je nyní přesněji reportováno využití vRAM, hrám je k dispozici více hodnot rozlišení, vylepšena je práce s audiem (mimo jiné PipeWire a Steam mají vyšší prioritu procesů) a opraveny jsou i různé chyby. Formátování microSD kartiček je nyní prováděno rychlou formou. Další související novinky pak dostal klient Steam. Vše podrobněji u Valve.

Finišují práce na KDE Plasma 5.25

Již méně než 20 chyb chybí k dokončení příští verze desktopu KDE Plasma 5.25. Vývojáři projektu KDE tak finišují zejména na této frontě, nicméně v rámci prací došlo v posledních dnech též k opravě menších chyb. Dvě zmizely, tři nové jsou nahlášeny a tak počet nevyřešených 15minutových chyb stoupá o jednu na 64.

Jinak novinek není zásadně mnoho, v Okularu lze měnit barevné schéma nezávisle na systémovém, Elisa umožňuje vypnout automatický sken hudby při spuštění (a dělat jej ručně), vyskakovací Plasma widgety lze měnit za pomoci okrajů a rohů (a novou velikost si pamatují) a ve widgetu slovníku lze zobrazovat výsledky z více slovníků najednou.

Došlo také na obvyklou várku opravených chyb a vylepšení uživatelského rozbraní, vše jako obvykle shrnuje Nate Graham na svém blogu.