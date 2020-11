Android Auto: nevšední systém pro všední auta

Historie

Když si vzpomenu na své první auto, které jsem si pořídil v roce 1996 (byl to Fiat Tipo 1. generace), moc elektroniky pro koncového uživatele v něm nebylo. Vrcholem bylo rádio a kazetový přehrávač. Šlo o typické autorádio tehdejší doby. Později se možnosti rozšířily – objevilo se bluetooth připojení, čtení USB disků nebo podpora paměťových karet pro přehrávání hudby a samozřejmě přehrávání Audio CD, později i datových CD/DVD s MP3 soubory. Z mého pohledu se vše soustředilo jen do vylepšení možností přehrávání hudby. Stále se bavíme o masově nakupovaných autech střední a nižší třídy.

Lepší pocit jste získali, pokud jste v autě měli možnost hlasitě telefonovat za jízdy a také se nechat navigovat vestavěnou navigací. Třeba i obraz zadní kamery při couvání nebyl k zahození. Jak se stávaly mobilní telefony dostupnější a nadupanější, začali se lidé ptát, proč mít v autě systém dodaný automobilkou a nevyužít bohatších a hlavně modernějších funkcí telefonu místo něj. Mobil každý nosí s sebou a i ten nejlevnější čínský má systém, který je na hony vzdálen tomu, co mají běžná auta (bavíme se stále o dostupných autech středního proudu, na prémiový segment nemá každý).

Prohlédněte si celý koncept Android Auto:

Výrobci automobilů na to začali reagovat. Poprvé jsem to zaznamenal při uvedení funkce MirrorLink. V podstatě šlo o propojení systému auta s telefonem skrz VNC. Umělo to využívat ovládací prvky na obrazovce systému auta či na volantu k interakci se mobilem. První implementace se objevila v roce 2009. Nicméně množství výrobců aut a telefonů podproujících MirrorLink nebylo nějak závratné (hlavně to byl Samsung a Sony). V červnu letošního roku 2020 Samsung podporu ukončil.

Současnost

Ale projekt propojení auta a telefonu se nevzdal. Mnohem šířeji podporované systémy jsou dnes vlastně dva – Apple Car Play a konkurenční Android Auto. Dnes si popíšeme Android Auto. Popíšeme si ho z pohledu implementace v Toyotě, nemám žádné další srovnání a nevím jestli tu nějaké změny jsou. Jsem na tomto poli nepolíben.

Poznámka: Zajímavou českou stopou je fakt, že koncern Volkswagen byl při zavádění Android Auto jeden z prvních a také hodně aktivní a první koncernová auta s podporou byla auta od Škodovky – Fabia, Rapid, Octavia i Superb. Úplně prvním autem však byl vůz Hyundai Sonata.

Android Auto lze definovat jako mobilní aplikaci vyvinutou společností Google pro zpřístupnění funkcí mobilního telefonu na displeji na přístrojové desce automobilů. Po propojení telefonu se systémem automobilu je možno využívat kompatibilní aplikace z telefonu skrz systém auta. Kompatibilní aplikace umožňují zasílání SMS, přehrávání hudby ať už lokální nebo streamované, navigování pomocí GPS, telefonování nebo poslouchání internetových rádií.

Poznámka: Za Andorid Auto nestojí primárně jen Google, ale celá skupina nazývaná Open Automotive Alliance. Sdružuje se v ní několik desítek výrobců automobilů, výrobců techniky pro automobily a samozřejmě firmy technologické.

V podstatě dnes už všichni velcí výrobci automobilů nabízejí ve svých autech popdoru Android Auto (i Apple CarPlay), já jsem se k němu dostal skrz Toyotu, kterážto uvedla podporu jako jedna z posledních velkých automobilek. Rozjíždí se pomalu ještě vyšší úroveň – Android Automotive. Jde o speciální edici operačního systému Android od Googlu vyvinutou pro výrobce aut. První masověji vyráběná auta s ním budou k dispozici z koncernu Renault-Nissan-Mitsubishi a to už v příštím roce 2021. Od června letošního roku je systém k dispozici u značky Polestar (ze skupiny Volvo), která se soustřeďuje na elektromobily.

Poznámka: Podrobnou recenzi systému najdete na stránce Android Police nebo GearBrain, živou ukázku ve videích na YouTube – The Verge nebo Vegard Nielsen.

Co a komu je k dispozici?

Začít s používáním Android Auto (pokud jej váš automobil podporuje) je v podstatě velmi jednoduché. Pokud máte v telefonu Android verze 9 a nižší, můžete si z Obchodu Google Play stáhnout aplikaci do svého telefonu a začít ji používat.

Že ji nemůžete najít? Nebyl by to totiž masový produkt od společnosti Google, kdyby uživatele trochu neškádlil. Oficiálně je aplikace podporována jen ve 36 zemích a světe div se – Česko na seznamu není. Lze se tomu vyhnout elegantně nebo pokoutně. Elegantností míním to, že pokud máte telefon s Androidem 10 (a asi i vyšším), je aplikace Android Auto předinstalována a lze ji s úspěchem použít. To je můj případ, protože jsem vsadil na program Android One a mám telefon od Motoroly z řady, která tento program podporuje. V tomto případě je to to nejlepší řešení (tj. Android 10), kdy nemusíte řešit vůbec nic.

Pro starší verze Androida si lze pomoci s využitím neoficiálních storů, kde si stáhnete příslušný APK balíček s aplikací Android Auto. O pokoutnosti mluvím hlavně proto, protože ne každý je natolik sběhlý, aby do telefonu dostal APK soubor a jiný zase natolik odvážný, aby do telefonu nainstaloval APK aplikaci z neoficiálního zdroje. Nicméně tento postup byl mnohokrát potvrzen jako funkční, takže bych tomu asi věřil. I přesto přidám varování – dělejte to jen na vlastní zodpovědnost!

Pokud aplikaci spustíte, normálně funguje a dokonce je i počeštěna. Vypadá to, že se oficiální v Česku fungující verze pro starší verze Androidu asi chystá, jenže to trvá už více než rok. Vypadá to, že je to jen záležitost nějakého filtru v Google obchodě a ještě nepřišel ten moment, kdy by někdo ten filtr deaktivoval. Stačí tedy aplikaci spustit, případně připojit telefon k autu a po potvrzení (a autorizaci) už ji můžete používat. Zase je tu jedno veliké divení. Telefon a auto můžete propojit příslušným USB kabelem nebo bezdrátově. Pokud vím, bezdrátové připojení není zdaleka tak běžné, ve většině aut musíte použít kabel, stejně tak i ve mnou testované Toyotě. Výhodou ale je, že se telefon alespoň dobíjí, otázkou je jak rychle, protože ne každé auto má USB zdířku s dostatečným nabíjecím proudem.

Po spuštění se vám na obrazovce systému v autě objeví úvodní obrazovka, kde vidíte seznam podporovaných aplikací, lépe řečeno seznam podporovaných a ve vašem telefonu nainstalovaných aplikací.



Úvodní obrazovka Android Auto v systému Toyota Touch 2

Napoprvé jsem tak uviděl Waze, YT Music, VLC, Telegram a aplikaci Telefon. Říkal jsem si, proč nevidím Google Mapy? A pak jsem si uvědomil, že jsem je nahradil aplikací Google Mapy Go, které ale podporovány nejsou. Přeinstalací normální verze (Go je označení odlehčené verze Google aplikací) už se v nabídce objevily. Doporučuji začít na stránce s kompatibilními aplikacemi a případně si vaše favority doinstalovat.

Pozámka: I tady se objevují jisté kontroverze. Počet aplikací dostupných pro Android Auto je poměrně malý. Údajně je to v tom, že Google nechce konkurenci, speciálně na poli navigací. Podle tohoto blogu se ale chystá změna. I Sygic už zmínil, že se s ním v rámci Android Auto počítá. Oficiálně zatím není API úplně dostupné komukoliv.

Jaké aplikace dál asi uvidíte? Je nutno zmínit, že v době psaní článku se proslýchá, že se uzavřenost světa Android Auto aplikací změní. Pokud se budeme bavit o streamování hudby, tak k dispozici je Spotify, Deezer, Amazon Music a samozřejmě obě „domácí“ (myšleno z pohledu Google) aplikace Hudba Google Play a YouTube Music. Já využívám streamování hudby od Google a potvrzuji, že vše funguje, jak má.

Poznámka : Momentálně se Google rozhodl převést všechny uživatele služby Hudba Google Play na YouTube Music. Nemá asi moc smysl provozovat dvě identické služby a tak je krok logický. Starší služba poběží do konce roku, uživatelé mají možnost své definované playlisty převést.

Toyota s uvedením nových modelů aut (od roku 2019) poměrně dost změnila svou politiku integrování navigace do auta – je za výrazný příplatek a za to nabízí tři roky aktualizací zdarma. Na druhou stranu tato navigace ale dle recenzí není žádný „zázrak“. Proto se využití mobilu nabízí a o to více má smysl používat Android Auto. V současné chvíli je k dispozici Waze a Google Mapy, tedy řešení zdarma, které řada lidí využívá. Další používají i Sygic nebo MapFactor. Poslední dvě (jak již bylo zmíněno) se snad brzo objeví.

Další kategorií jsou aplikace pro streamování internetových rádií a „jednoúčelové“ aplikace klasických FM rádií. Pak zde najdete něco aplikací na zprávy a posílání zpráv. Ty moc v autě nepoužívám. Když jsem něco zkoušel, nedaly se moc vytvářet, spíše je diktovat Google asistentovi.

Tím jsem se plynule dostal k hlasovému ovládání. Tak, jak Android Auto implementovala Toyota a verze Android Auto v mé Motorole, je možné asistenta používat, a to i v češtině. Z různých diskuzí o autech vím, že někdo nemá češtinu či asistenta v češtině k dispozici a neznám příčinu. Přiznám se, že hlasový asistent to pro mne byla premiéra. Na obrazovce vidíte klasický Google mikrofon a pokud na něj kliknete, můžete diktovat. Zkoušel jsem Mapy Google a adresy mi nacházel bez nejmenších problémů hned poté, co jsem je nadiktoval. Byl jsem velmi překvapen.

V nastaveních je možné samozřejmě zapnout i rozpoznávání skrz klíčové slovo „OK Google“. Tenhle kousek technologie mne, přiznám se, překvapil. Když jsem řekl : „OK Google. Jak dnes bude?“ a asistent mi odpověděl aktuální předpovědí, fakt jsem to nečekal. Rozhodl jsem se ho vyzkoušet i dotazy na matematické úlohy či jiné všetečné znalosti a vždy mi odpověděl a vždy mi rozuměl. Jistě, bylo to ve stojícím autě, takže nevím, jak se to bude chovat, když pojedu. Je tam jedna skrytá věc – potřebujete data v mobilu.



Google Mapy se zapnutým Google asistentem (Toyota Touch 2)

Velmi oceňuji, že na obrazovce vidím jednu aplikaci a v liště pod aplikací vidím naposledy použitou aplikaci. Jednoduše – pustím si YouTube Music a přepnu se do Map. Vidím mapu přes celou obrazovku a pod ní lištu s právě přehrávanou hudbou.



Detail obrazovky s lištou předchozí aplikace

Další detail je počasí – aktuální vidíte v horní liště vedle ikony se stavem baterky telefonu či signálu. Není možno si jej zobrazit jako samostatnou aplikaci, ale neviděl bych to hned jako nevýhodu.



Předpověď počasí v horní liště

Android Auto však „neprorůstá“ jen do modulu nazvaného Android Auto, ale systém od Toyoty s ním pracuje i jinde. Pokud se podíváte pozorněji, je k dispozici několik hardwarových tlačítek podél displeje a ty se „přemapují“ na Android Auto, pokud je k dispozici. Například tlačítko MAP vás při připojeném telefonu automaticky přepne do mapy a na úvodní obrazovce systému se vám zobrazí i hudba ze streamovací služby, kterou používáte. Ve „zdrojích“ jako jsou FM či DAB rádio, Bluetooth apod. se objeví i zdroj s názvem Android Auto. Navíc i palubní HUD (alias průhledový displej) vám kromě běžných údajů umí zobrazit i název přehrávané sklady z Android Auto.

Jaké to má nevýhody?

Tak nějaké mouchy by se našly. První věcí je to, že spolu navigační aplikace v telefonu a Android Auto nespolupracují. Projevuje se to tak, že pokud si naplánuji trasu v telefonu, spustím navigaci a připojím telefon k autu, musím zadání cíle provést znovu. Přehrávání hudby skrz YT Music plynule naváže na to, co mám v telefonu. Jde tedy jen o navigaci v Mapách.

Patrně to je záměr, ale zprávu v Android Auto nenapíšete, respektive jen a pouze diktováním Google asistentovi. Chápu, že je to bezpečnostní prvek, ale nemusí to vyhovovat všem. Příchozí zprávy z WhatsApp a Telegramu se zobrazí jen v notifikaci a lze je jen nechat přečíst.

Mezi nevýhody patrně patří i nutnost mít mobilní data na mobilu, ale na odborném IT webu bych to asi úplně neřešil. Výtka v podobě blokované/nedokonalé dostupnosti aplikací je určitě také platná, ale předpokládám, že se to v brzké době trochu vylepší, jak již bylo avizováno.

Poznámka: Ještě jeden „klacíček“ pod nohy nám uživatelům YouTube Music Google hodil – pokud jej chcete používat, musíte mít účet Premium. Jinak nepřehrajete nic. Premium účet ale používám, takže jsem si tohoto problému ani nebyl vědom.

Pro koho?

Koho Android Auto nezajímá? Majitele starších vozů bez podpory Android Auto nebo naopak majitele vozů prémiových značek, jejichž vnitřní systém v autě je bohatý a nabízí skvělou navigaci (třeba majitelé automobilů Tesla či prémiových německých značek) asi Android Auto neosloví.

Zbylá auta střední třídy s podporou Android Auto by mohla být cílovou skupinou. Za vyzkoušení asi nic nedáte, bude to prudce individuální. V případě navigace do auta je to asi ten nejlepší způsob jak ji s malými náklady pořídit. Pokud přijde slibované otevření třetím stranám, budeme mít i možnost offline navigací, třeba ta od Sygicu je velkým lákadlem. Ostatně MapFactor s podklady z OpenStreetMap.org také není žádné ořezávátko. Nechme se překvapit, co dalšího se ještě objeví.