Arch Linux má nový instalátor, Pop!_OS má nové prostředí

Instalátor systému pro Arch Linux

Nezávisle vyvíjená kanadská distribuce Arch Linux je primárně určená pro pokročilé uživatele. Projevuje se to už při instalaci, která probíhá v příkazovém řádku. Pro zjednodušení vznikla celá řada neoficiálních instalátorů.

Na začátku tohoto roku přibyl do repozitářů Arch Linuxu instalátor systému Archinstall, který se stal součástí posledních instalačních obrazu coby oficiální instalátor této linuxové distribuce. Filozofie zacílení na pokročilé uživatele se však drží a běží v textovém rozhraní. Nicméně i tak dokáže instalaci systému výrazně ulehčit a automatizovat.

Arch Linux

Pop!_OS přijde s novým prostředím

Výrobce linuxového hardwaru System76 oznámil, že pracuje na svém vlastním grafickém prostředí pro svou linuxovou distribuci Pop!_OS. To se bude jmenovat COSMIC a bude vycházet z GNOME. Až doteď totiž používala tato na Ubuntu postavená distribuce upravené prostředí GNOME. Do ostrého provozu by se měl COSMIC dostat s verzí Pop!_OS 21.04, která by podle plánu měla vyjít v červnu 2021.

Vyšlo FreeBSD 13.0

Vyšla dlouho očekávaná „velká“ verze operační systému FreeBSD s číslovkou 13. Asi největší změnou je přesun architektury x86 do kategorie „tier 2“ a jeho nahrazení 64bitovým ARMem. To znamená ukončení oficiální podpory ze strany oficiální vývojářů FreeBSD. Z 32 bitu se tak stala minoritní architektura pouze s komunitní podporou.

Kromě toho byla úplně ukončena podpora pro některé starší architektury a RISC-V byl povýšen do „tier 2“. Kromě změn v oblasti hardwaru přináší nejnovější jádro a spoustu změn v oblasti softwaru.

FreeBSD 13.0

Collapse OS je hotový

Každý se na možný kolaps civilizace připravuje jinak. Někdo hromadí zásoby, někdo buduje podzemní kryt a někdo vyvíjí otevřený operační systém. To je právě případ projektu Collapse OS, který byl nedávno označen jako hotový. Jeho vývoj tím ale zdaleka nekončí, jeho autor hodlá pokračovat v jeho vylepšování. Tento operační systém je navržený tak, aby šel spustit na improvizovaných zařízeních a byl snadno udržovatelný.

Collapse OS

Nově vydáno

Barry Kauler oznámil vydání verze 2.7. minimalistické linuxové distribuce EasyOS. Na Arch Linuxu postavená distribuce Garuda Linux, která se od něj liší hlavně grafickým instalátorem vyšla ve verzi 210406. Živá distribuce založená na Debianu Live Raizo vydala novou verzi 12.21.04.11. Minimalistická distribuce Snal Linux je k dispozici ve verzi 1.4.