Ardour: produkce muziky v Linuxu

Na software pro hudebníky se však nebudeme dívat z hlediska zápisu not či zobrazování tabulatur, ale z hlediska produkce. Jako první přichází na řadu „Digitální audio stanice“ Ardour. Nebudeme si zde předvádět její použití, k tomu slouží manuál na oficiální stránce, který je velmi obsáhlý, ale povíme si, co od něj čekat a jestli náhodou právě on není to, co hledáte.

Ardour je multikanálový editor pro nelineární nedestruktivní nahrávání. Jedná se o Digital Audio Workstation, což je software, který je primárně určen k nahrávání (na pevný disk v případě Ardouru) vícestopého audia, jeho možná editace jako je střih, úprava, směšování a v neposlední řadě také různá filtrace přes pluginy či filtry až po závěrečný mastering hotových skladeb a tvorba audia přímo pro vytvoření konečného CD. Nedestruktivní editace stop nám umožňuje kdykoli vrátit zpět provedené změny v rámci projektu, aniž bychom přišli o data, která třeba vystřihneme nebo překonvertujeme. Tato metoda je důležitá v profesionálním DAW, avšak je trochu náročnější na místo na disku. V případě Ardouru se na závěrečný mastering používá JAMin. Co se v něm neskrývá, a co řada lidí hledá, je editor smyček či midi sequencer.

Ardour samozřejmě podporuje low latency audio server jack, díky němuž dokáže spolupracovat s veškerým hardwarem, se kterým je kompatibilní jack. Jack zajišťuje veškerou komunikaci mezi audio softwarem, který ho podporuje, tak i mezi hardwarem. Například přímo do Ardouru můžeme přesměrovat vstup audia z Hydrogenu (bubeníka, o kterém si povíme pár slov v jednom z příštích dílů), a tak nahrazuje velmi drahé spojovací mixpulty z nahrávacích studií a emuluje je zcela virtuálně s nízkou latencí. Na zacházení se serverem můžeme použít software jako třeba qjackctl nebo další. Obrovská výhoda programu je, že nás nic kromě našeho hardwaru nelimituje v počtu stop, se kterými zacházíme. Veškerá data uvnitř jsou zpracovávána ve 32bitovém floating point formátu a je možné importovat soubory řady formátů a do řady formátů též exportovat. Podporované formáty závisí na schopnostech knihovny libsndfile, jíž Ardour používá k importu/exportu. V blízké době je plánována podpora mp3. Podporované formáty jsou:





Microsoft WAV

SGI/Apple AIFF/AIFC

Sun AU/Snd

Raw (bezhlavičkový)

Paris Audio File (PAF)

Commodore IFF/SVX

Sphere/NIST WAV

IRCAM SF

Creative VOC

SoundForge W64

GNU Octave MAT4/5

Portable Voice Format

Fasttracker 2 XI

HMM Tool Kit HTK

a kódování :

Unsigned a signed 8, 16, 24 and 32 bit PCM

IEEE 32 a 64 floating point

U-LAW

A-LAW

IMA ADPCM

MS ADPCM

GSM 6.10

G721/723 ADPCM

12/16/24 bit DWVW

OK Dialogic ADPCM

8/16 DPCM

Ogg Vorbis

S postupným rozvojem knihovny libsndfile se bude rozšiřovat i podpora Ardour formátů. Ovládání se neliší od ostatních DAW (digital audio workstation) natolik, aby byl problém přejít z jiného software. Okno programu je přehledné a intuitivní. Na screenshotu vidíme hlavní obrazovku, kde máme zobrazeny jednotlivé stopy přímo pod sebou. Barvy jsou tlumené a v temnějším prostředí příjemné na oči. Jednotlivé panely (mixpult, nastavení ladspa pluginů, qjackctl či nastavení propojení kanálů) lze naprosto separovat a dát na jinou plochu. Pro editaci stop a jejich označování je k dispozici přesné počítadlo na přesný výběr úseků. Zoom na stopu samozřejmě nechybí, můžeme zoomovat jak klikem na určitou oblast, tak i globálním tlačítkem a nastavit, zda se bude držet konce, středu či levého okraje.

Máme možnost rychle přepnout na sólo hru jedné stopy či opakovat smyčku. Můžeme si také jednotlivé deaktivované stopy skrýt, abychom ušetřili místo na další. V mnohastopé editaci nám pomohou pro orientaci i regiony, jejichž systém může být pro začátečníky matoucí, a proto je dobré si na úvod nastudovat alespoň pár stránek z oficiální dokumentace. Grafické rozhraní nám také dovoluje umísťovat značky a vícenásobné výběry. Můžeme mít vlastní knihovnu médií pro rychlý přístup k našim sekvencím, kde je máme ihned k použití.

Měli byste mít na paměti, že možnosti jsou široké a ovládání může působit nepřirozeně, je nutné si na něj zvyknout a alespoň na začátku si vyzkoušet základní kroky dle návodu v manuálu na oficiálních stránkách projektu. To nám usnadní začátky a další práce půjde snáze.

Je také nutné si uvědomit, že některé operace zaberou poměrně dlouhou dobu, záleží na výkonu vašeho PC. Různé aplikované filtry, zarovnání nebo import skladeb dokáže zatížit procesor na plný výkon i na dlouhou dobu. Mastering a export není také záležitost na vteřinu. U řady kroků si můžeme zvolit poměr mezi rychlostí a kvalitou. To je však na individuálním posouzení. Záleží na požadované výstupní kvalitě a také rychlosti vašeho stroje. Co se stability týče, Ardour má tlačítko pro odpojení od Jack serveru. Když dojde k odpojení a jack ukončím, občas dojde k vytuhnutí programu. Zřejmě se jedná o bug a vývojářům jsem ho již nahlásil. Jinak jsem problémy s celkovou stabilitou nepozoroval.

Nároky na hardware není možno konkrétně určit, záleží na prostředí nasazení a na vašich osobních preferencích. Pokud se jedná o nahrávací studio, a tudíž je zde potřeba současného nahrávání mnoha stop a díky tomu vyžadujeme bleskový zápis na pevné disky, budeme muset počítat s koupí nejrychlejších disků (SCSI v poli RAID), ještě pro jistotu počítejte i s disky na zálohy pro mirroring dat pro případ selhání. K běžné práci v domácím prostředí bude postačovat menší místo na disku a pomalejší zápis. Vše se opět odvíjí od požadované délky a kvality i počtu stop zpracovávaného audia. Co se týče procesoru, mohu z vlastní zkušenosti říci, že stačí 600 MHz, a co se týče RAM, 512 MB. Ale obecně platí, že čím silnější hardware, tím lepší výkon pro DAW. Pokud chceme rozumně pracovat s mnohastopým audiem (15 a více stop) s více LADSPA filtry a efekty v reálném čase, budeme potřebovat raději více paměti RAM. Pro srovnání, průměrná desetiminutová skladba o osmi stopách zabírá orientačně kolem 1,5 GB v případě základní editace stop. Tato hodnota je však pouze orientační a lze ji brát jen jako obecnou.

Po konečném masteringu projektu si můžeme připravit CD exportem pro cd (16bit 44.1 kHz) s podporou TOC či CUE, tyto soubory jsou uloženy do adresáře audio projektu.

Zde možnosti Ardouru samozřejmě nekončí. Navíc máme k dispozici obrovské možnosti díky LADSPA pluginům, kterých je v současnosti již opravdu mnoho. LADSPA neboli Linux Audio Developer's Simple Plugin API je API pro vývoj všech možných efektů pro zvuk (zjednodušeně). Díky tomuto rozhraní máme jedinečnou možnost použít řadu filtrů a pomůcek, jako jsou analogové sequencery, různé oscilátory, delaye, crossfadery, compressory a mnohé další. Na jednu stopu jich můžeme aplikovat mnoho, každý z nich má ještě své vlastní volby a možnosti. Jednotlivé efekty lze aplikovat jak na část stopy, tak i na celou nebo i na celý projekt.

Pár slov závěrem

Ardour je velmi pokročilý DAW. Práce s ním mi velmi vyhovuje. V každé verzi nabírá další schopnosti a vyrovná se svým profesionálním a komerčním kolegům s přehledem. Pokud chcete nějaký DAW vyzkoušet, určitě se na Ardour podívejte, budete mile překvapeni, co se skrývá v tomto kusu software. Pokud hledáte rychlý a jednoduchý program na editaci zvuku (třeba k domácímu videu), není Ardour pravou volbou, a i když vám nic nebrání ho použít, bude vhodnější zvolit odlehčenější program. Pro komplexní a profesionální nahrávání se jistě jedná o správnou volbu.