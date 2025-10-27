Root.cz  »  Linux  »  Asahi Linux už startuje na Apple M3, první testovací verze Ubuntu 26.04

Asahi Linux už startuje na Apple M3, první testovací verze Ubuntu 26.04

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann
Tým Asahi Linux oznámil základní podporu Apple Silicon M3. Začala vycházet denní sestavení připravovaného Ubuntu 26.04 LTS Resolute Raccoon. Rada projektu Fedora schválila novou politiku, která umožňuje využití AI nástrojů.

Linux na Apple M3

Tým Asahi Linux oznámil další významný posun v podpoře Apple Silicon v rámci vydání linuxového jádra 6.17. Po letech práce byl konečně začleněn SMC core driver, který umožňuje zařízení s čipy M1/M2 správně restartovat a připravuje půdu pro podporu Wi-Fi a Bluetooth.

Přibyly také změny nutné pro zpřístupnění GPU ovladačů a vylepšená podpora IOMMU DART u čipů M2 Pro, Max a Ultra. Bootloader začíná být částečně přepisován do Rustu kvůli bezpečnosti a spolehlivosti. Zajímavou novinkou je i běh 64bitových Windows her přes Wine.

První testy ukazují, že Asahi Linux už částečně startuje i na čipech M3. Zatím sice jen do blikajícího kurzoru, ale to je první krok k plné podpoře nové generace.

Hollow Knight na M1 Pro MacBook Pro s GentooHollow Knight na M1 Pro MacBook Pro s Gentoo

První testovací verze Ubuntu 26.04 LTS

Společnost Canonical vydala první funkční denní sestavení připravovaného Ubuntu 26.04 LTS (Resolute Raccoon). Ty jsou určeny pro vývojáře a nadšence, kteří chtějí nové vydání vyzkoušet v předstihu. Nové sestavení používá Linux kernel 6.17 a prostředí GNOME 49. Během následujících měsíců se očekávají aktualizace na Mesa 25.3, Linux 6.19 a GNOME 50.

Finální verze Ubuntu 26.04 LTS by měla být vydána 23. dubna 2026 a podle vývoje pravděpodobně poběží na jaderném řadě 6.18 LTS. Systém bude podporován až do roku 2031. Denní sestavení jsou dostupná i pro odvozené varianty jako Kubuntu, Xubuntu či Lubuntu.

Mýval jako maskot Ubuntu 26.04 Resolute RaccoonMýval, maskot Ubuntu 26.04

Fedora povolí používání AI

Rada projektu Fedora schválila novou politiku, která umožňuje využití AI nástrojů (např. ChatGPT či GitHub Copilot) při vývoji open-source projektů. Každý přispěvatel ale zůstává plně odpovědný za kvalitu, bezpečnost a právní čistotu svého kódu či dokumentace. Nová pravidla vyžadují, aby autoři jasně označili, kdy AI významně pomohla.

Cílem je transparentnost, nikoli omezování inovací. Recenzenti mohou AI při kontrole kódu také používat, ale konečné rozhodnutí musí vždy udělat člověk. U funkcí, které AI integrují přímo, bude nutný souhlas uživatele. Fedora označuje tuto politiku jako „živý dokument“, který se bude dále vyvíjet podle toho, jak se AI technologie mění a ovlivňují open-source vývoj.

Fedora 43 wallpaperFedora 43

AlmaLinux 10.1 s podporou Btrfs

Chystané vydání AlmaLinux 10.1 „Heliotrope Lion“ přidává podporu Btrfs, moderního systému souborů známého z Fedory či openSUSE. Uživatelé tak získají přístup k pokročilým funkcím, jako jsou snapshoty, komprese, kontrolní součty dat nebo správa svazků bez LVM. Btrfs bude možné zvolit přímo při instalaci místo tradičního XFS, čímž AlmaLinux nabídne lepší ochranu dat a flexibilnější správu úložišť.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Integrace pokrývá jak jádro, tak uživatelské nástroje, takže Btrfs lze spravovat přímo v instalátoru i systémových utilitách. Novinka vychází ze spolupráce s týmy Fedora Btrfs SIG a CentOS Hyperscale SIG, které dlouhodobě pracují na rozšíření podpory tohoto systému v enterprise prostředí. Zájemci si mohou novou funkci vyzkoušet už nyní v beta verzi AlmaLinux 10.1, dostupné pro testování.

AlmaLinux 10.1 s podporou BtrfsAlmaLinux 10.1 s podporou Btrfs

Nově vydáno

Vývojáři Peppermint OS, minimalistické linuxové distribuce založené s prostředím Xfce, oznámili vydání nové verze Peppermint OS 2025–10–12, založené na Debianu 13. Je k dispozici nová verze FunOS 25.10, linuxové distribuce založené na Ubuntu s odlehčeným správcem oken JWM. Vyšel Zorin OS 18 s řadou aktualizací a novým vzhledem. Tým Mobian oznámil vydání Mobian 13.0, významné aktualizace portu distribuce Debian, která využívá hlavní linii jádra Linuxu, pro smartphony a tablety.

Peppermint OS 2025-10-12Peppermint OS 2025–10–12
