 »   »  Automatická instalace Debianu bez zásahu uživatele

Automatizujeme instalaci

Přednastavení lze využít u všech běžných způsobů instalace, které se liší v možnosti, kde může být soubor s konfigurací umístěn.

Způsob instalace initrd soubor síť CD/DVD ano ano ano zavedení ze sítě ano ne ano z pevného disku (USB) ano ano ano

Použití initrd je univerzální, ale pracnější na přípravu. Má však tu výhodu, že konfigurace je dostupná na začátku instalačního procesu. Oproti tomu soubor umístěný v síti je k dispozici až po jejím nastavení, které musíme udělat ručně.

Používáme-li variantu s initrd, stačí pouze, aby se soubor s konfigurací jmenoval preseed.cfg a nacházel se v kořenovém adresáři initrd. U zbylých způsobů je třeba instalátoru říci, kde má soubor hledat. Použijeme k tomu parametry jádra, které buď umístíme příslušného konfiguračního souboru (např. syslinux.cfg ) nebo je předáme jádru ručně při zavádění. Kromě cesty ke konfiguračnímu souboru můžeme také uvést jeho kontrolní součet.

# HTTP preseed/url=http://pocitac/cesta/k/preseed.cfg preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d # TFTP preseed/url=tftp://pocitac/cesta/k/preseed.cfg preseed/url/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d # CD preseed/file=/cdrom/preseed.cfg preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d # USB preseed/file=/hd-media/preseed.cfg preseed/file/checksum=5da499872becccfeda2c4872f9171c3d

Vytvoření souboru s přednastavením

Konfigurační soubor využívá stejný formát jako debconf-set-selections(1), formát je následující:

<vlastník> <jméno otázky> <typ otázky> <hodnota>

Při vytváření vlastní konfigurace můžeme vyjít z ukázkového souboru, který si upravíme dle vlastních potřeb. Další možnost je si soubor vytvořit na čerstvě naistalovaném systému, k čemuž je třeba mít nainstalovaný balík debconf-utils :

$ debconf-get-selections --installer > preseed.cnf $ debconf-get-selections >> preseed.cnf

Než soubor použijeme, můžeme je pomocí debconf-set-selections zkontrolovat:

$ head -4 preseed.cfg #### Contents of the preconfiguration file (for buster) ### Localization # Preseeding only locale sets language, country and locale. d-i debian-installer/locale strin en_US $ debconf-set-selections -c preseed.cfg warning: Unknown type strin, skipping line 4

Takto můžeme například odhalit chybu v typu, ale neexistující otázku již ne.

Ukázky přednastavení

Obecné

# Lokalizace d-i debian-installer/locale string cs_CZ # Rozložení klávesnice d-i keyboard-configuration/xkb-keymap select cz # Nastavení časového pásma d-i time/zone string Europe/Prague

Síť

# Síť nemusíme nastavovat vůbec d-i netcfg/enable boolean false # Statické nastavení IPv4 d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42 d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0 d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1 d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1 d-i netcfg/confirm_static boolean true

Zrcadlo

d-i mirror/country string manual d-i mirror/http/hostname string http.cz.debian.org d-i mirror/http/directory string /debian d-i mirror/http/proxy string

Uživatelé

V konfiguračním souboru lze také přednastavit hesla jak pro uživatele root, tak pro běžného uživatele. Můžeme jej uložit v nešifrované podobně (což je samozřejmě bezpečnostní riziko) nebo jako crypt(3) hash.

# Heslo pro uživatele root v nešifrované podobě d-i passwd/root-password password h3sl0 d-i passwd/root-password-again password h3sl0 # Heslo pro uživatele root jako crypt(3) hash d-i passwd/root-password-crypted password $6$EdHzCIa7oPqJYLsl$2RGfIdaKkxRXDWi5Y2Q2ENjhNe7LfBXBItf16hTvsYE4PDYWdimt3iLtzXjLPv89RhCbY//4rZGCRbTBffyXq0

Hash získáme pomocí:

$ mkpasswd -m sha-512

# Vytvoření běžného uživatele d-i passwd/user-fullname string Frantisek Prochazka d-i passwd/username string franta # Heslo běžného uživatele v čitelném tvaru d-i passwd/user-password password heslo1 d-i passwd/user-password-again password heslo2 # Heslo bezneho uživatele jako crypt(3) hash d-i passwd/user-password-crypted password $6$dK0F/EFSR/$ZYGXLMML8jGXrSZXkMtpRu.z7e2UzFTRgkuwXQSHojCDvo2C7Ln9/6WTwuQlpKVAVYt/bKA0CUV/YL2T4tLuF1