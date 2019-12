 »   »  Debian se rozhodl pro systemd, zůstane ale otevřený alternativám

Protože neexistovala jednoznačná politika, docházelo čím dál častěji k mezním situacím, na které neexistovalo jasné pravidlo. Situace se navíc postupně zhoršovala s tím, jak vývojáři jednotlivých nástrojů opouštějí podporu jiných init systémů a soustředí se na systemd. Mají tedy správci balíčků trvat na doplnění dalších skriptů? Je to blokující pro zařazení balíčku do Debianu? Dodnes k tomu neexistovalo jednoznačné rozhodnutí a správci postupovali různě.

Balíčky by měly obsahovat service units nebo init skripty, aby umožnily start démonů a služeb. Balíčky mohou využívat libovolných vlastností systemd dle uvážení jejich správce, pokud je to v souladu s dalšími pravidly a běžnými očekáváními. Balíček by neměl záviset na experimentálních či v Debianu nepodporovaných vlastnostech jiných balíčků. Balíčky mohou obsahovat podporu pro alternativní init systémy vedle systemd a mohou nabízet alternativy pro jakékoliv rozhraní systemd, které využívají. Správci balíčků budou k rozhodování o zařazení záplat používat běžné procedury.

Zvítězila volba B: Systemd but we support exploring alternatives . Debian tím vyjádřil svůj postoj k init systémům, který je shrnut v následujícím textu:

Pokud se chtějí vývojáři distribuce vyhnout složitým úpravám v každém balíčku, který má kromě systemd podporovat i jiné init systémy, musí takovou alternativní implementaci některých funkcí poskytovat. Dělají to tak i mnohé další distribuce a je to prověřené a funkční řešení.

V Debianu je ovšem s tímto balíčkem spojena ještě další komplexnost, neboť využívá mechanismů dependencies, conflicts, replaces a provides, které dovolují nahradit balíky ze systemd právě popsanými alternativami. Tento mechanismus byl několikrát přepracován, aby dovolil plynulý a automatizovaný přechod od systemd k elogind. Jenže kvůli chybě v utilitě apt nebylo možné tento přechod v nainstalovaném systému uskutečnit, pokud by se během toho neodinstalovalo desktopové prostředí závisející na původních balících se systemd.

Spolupráce mezi různými vývojáři

Tohle je sice technický problém, ale vyžaduje to spolupráci mezi různými vývojářskými týmy: správcem balíku elogind, správcem systemd a členy release týmu. Tady ovšem vznikly potíže, protože ti správní lidé se nebyli schopni dohodnout na jednom funkčním řešení. Výsledkem byla dlouhá a emotivní diskuse prokládaná dlouhými pauzami a dokazující neschopnost se dohodnout. Do role mediátora se pak vložil i Sam Hartman, který chtěl čistě technický problém jednoduše vyřešit.

Uznává, že je to velmi složitý problém, který nemá jednoduché řešení. Chápe ovšem obě strany: jak správci systemd, tak i lidi, kteří se snaží pokračovat v podpoře jiných init systémů. Ovšem jako projekt se Debian musel posunout dál a jeho šéf viděl jedinou možnost ve vyvolání hlasování a vytvoření nového rozhodnutí.

K tomu právě došlo a mělo by to zklidnit emoce uvnitř projektu a ukázat všem vývojářům jasný směr. Bude to znamenat odklon od init skriptů a možnost soustředit se na jeden systém. Je to sice nepříjemné vůči nelinuxovým portům Debianu, ale žádný takový v současné době v oficiálním vydání není.

Zároveň ale současné rozhodnutí neznamená úplný konec alternativních init systémů. Pokud to někomu bude stát za to, může se na jejich podpoře podílet. Projekt Devuan dokazuje, že to za to některým lidem stojí. Debian novým rozhodnutím deklaroval, že nebude takovým aktivitám bránit a naopak je v rozumné míře podpoří.