Balík aplikací XApp se rozrostl, přichází open-source průzkum Měsíce

Projekt XApp se rozrostl
Projekt Linux Mint spravuje sbírku aplikací s názvem XApp, které představují na pracovním prostředí nezávislé odnože aplikací GNOME. Aplikace XApp mají nyní vlastní webové stránky, které usnadňují jejich vyhledávání a seznámení se s nimi. Projekt vznikl v rámci Linux Mintu, ale od té doby se značně rozrostl. Jeho knihovny, nástroje a aplikace se používají v mnoha pracovních prostředích a distribucích.
Byl mu přidělen nový web, aby bylo snazší objevit všechny jeho součásti. Aplikace Thingy, známá v prostředí jako „Knihovna“, prošla redesignem. Dosud byly dokumenty seskupovány podle aplikací. Například soubory PDF a všechny ostatní typy dokumentů podporované aplikací XReader byly seskupeny pod položkou „Prohlížeč dokumentů“. Knihovna nyní dokumenty třídí podle typu. Již nezáleží na tom, které aplikace jsou nainstalovány nebo jaké formáty podporují.
NASA-IBM Lunar Foundation Model
NASA ve spolupráci s IBM Research představila NASA-IBM Lunar Foundation Model, jeden z prvních open source modelů umělé inteligence vytvořených přímo pro lunární vědu. Model byl natrénován na přibližně dvou milionech obrazových datových dlaždic a dalších geofyzikálních datech z několika vesmírných misí, především z Lunar Reconnaissance Orbiter.
Dokáže pomáhat s mapováním kráterů, identifikací sopečných struktur, analýzou povrchu nebo hledáním oblastí s možným výskytem polárního ledu. Kompletní kód je dostupný na GitHubu, model na Hugging Face a projekt je integrován do open source nástroje TerraTorch. Výzkumníci z celého světa tak mohou model nejen používat, ale také jej testovat, upravovat a dále rozvíjet.
GNOME 51 „A Coruña“
Projekt GNOME vydal verzi 51 s kódovým označením „A Coruña“, která přináší řadu vylepšení výkonu, grafiky i každodenního používání. Mutter nyní nabízí plynulejší vykreslování animací a efektivnější snímání obrazovky, zatímco GNOME si nově pamatuje jas monitoru i po restartu nebo přepnutí HDR. Nastavení systému získalo například automatické otáčení displeje, možnost deaktivovat touchpad po připojení myši a podporu DNS vyhledávacích domén.
Novinky najdeme také v aplikacích – GNOME Maps podporuje offline mapy, Prohlížeč obrázků získal nástroje pro práci s fotoaparátem a barevnými informacemi a mezi nové aplikace GNOME Circle patří například obchod Bazaar nebo jednoduché počítadlo Tally. Aktualizace dále přináší GTK 4.23, Libadwaita 1.10 a odstranění podpory zastaralých rozhraní ovladačů NVIDIA. GNOME 51 se v následujících týdnech objeví v hlavních linuxových distribucích, například ve Fedoře 45 a Ubuntu 26.10.
Fugleramme
Fugleramme je open-source projekt pro Raspberry Pi, který promění elektronický inkoustový displej v chytrý rámeček zobrazující ptáky slyšené v okolí. Mikrofon zachytává jejich zpěv a nástroj BirdNET-Go pomocí lokální AI určí jednotlivé druhy. Fugleramme následně vybere odpovídající ilustrace ptáků z historických přírodovědných knih z 19. století a sestaví z nich koláž na displeji Inky Impression.
Vše funguje plně lokálně, nevyžaduje cloud a kromě e-ink panelu nabízí také webové rozhraní, které lze zobrazit na běžném monitoru. K sestavení je potřeba například Raspberry Pi 5, mikrofon, displej a vhodný rámeček.
Nově vydáno
Byla vydána verze Spaced Linux 9.26, desktopové distribuce založená na „nestabilní“ větvi Devuanu, která využívá desktopové prostředí MATE s kompozičním správcem oken Compiz. Projekt Debian zveřejnil verzi 13.7, aktualizovaná instalační média pro Debian 13 „Trixie“. Soplos Linux, sada distribucí založených na větvi „Testing“ projektu Debian, které obsahují několik oblíbených grafických prostředí je k dispozici ve verzi 2026.09. LankeOS, nezávislá čínská distribuce Linuxu vytvořená podle příručky „Linux From Scratch“ vyšla ve verzi 0.20.