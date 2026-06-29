Blender zvažuje celovečerní film, Livepatch běží na ARM64

Blender Studio zvažuje celovečerní film
Blender Studio si letos připomíná 20 let od vydání prvního otevřeného filmu Elephants Dream a po sedmnácti otevřených filmových projektech přemýšlí o dalším směřování. Dosavadní krátké filmy významně přispěly k vývoji Blenderu a přinesly řadu technologických inovací, nyní však studio zvažuje ambicióznější projekty včetně celovečerní produkce.
Vývojáři chtějí zapojit komunitu do diskuse o budoucnosti otevřené filmové tvorby, nových produkčních modelech i možnostech financování. Cílem zůstává nejen posouvat hranice samotného Blenderu, ale také nadále podporovat otevřený obsah a sdílení všech produkčních materiálů pod svobodnými licencemi.
Ubuntu zavádí Livepatch na platformě Arm64
Canonical rozšířil technologii Livepatch i na platformu ARM64, takže uživatelé Ubuntu 26.04 LTS a Ubuntu Core 26 mohou nově instalovat kritické bezpečnostní aktualizace jádra bez nutnosti restartovat systém. Funkce, která byla dosud dostupná pouze na architektuře AMD64, je určena především pro cloudové servery, edge zařízení a IoT nasazení, kde je minimalizace výpadků klíčová.
Podpora ARM64 vznikala několik let a vyžadovala rozsáhlé úpravy v linuxovém jádře, kompilátorech i testovací infrastruktuře. Livepatch je součástí služby Ubuntu Pro a pro osobní použití je zdarma až pro pět zařízení. Canonical zároveň připomíná, že Livepatch nenahrazuje pravidelné aktualizace a plánované restarty, ale výrazně snižuje potřebu neplánovaných odstávek systému.
postmarketOS 26.06
Projekt postmarketOS vydal novou verzi 26.06 s kódovým označením „Alpen Avocado“, která přináší řadu aktualizací pro linuxové smartphony a další mobilní zařízení. Systém je nově založen na Alpine Linux 3.24 a nabízí aktualizovaná prostředí GNOME 50, KDE Plasma Mobile 6.6.5, Phosh 0.55 a Sxmo 1.18.
Novinka přináší také podporu nových zařízení, včetně vybraných Chromebooků a PINE64 PineNote, vylepšenou správu modemů s podporou mobilních výstrah a přechod nových instalací na sudo-rs. Součástí vydání jsou i četná vylepšení stability, aktualizace jader pro podporovaná zařízení a další krok k cíli projektu prodloužit životnost mobilního hardwaru prostřednictvím plnohodnotného Linuxu.
PineVoice
Společnost PINE64 uvedla na trh chytrý reproduktor PineVoice postavený na architektuře RISC-V, který je určen především pro integraci s platformou Home Assistant. Zařízení je vybaveno čipem Bouffalo Lab BL606P s integrovanou podporou Wi-Fi, Bluetooth a Zigbee, dvojicí mikrofonů, lokálním rozpoznáváním aktivačního slova a otevřeným firmwarem.
PineVoice cílí na uživatele preferující lokální a open-source řešení bez závislosti na cloudových službách typu Alexa či Google Assistant. Přístroj je dostupný za cenu 50 dolarů (1060 korun) a stejně jako další produkty PINE64 je zaměřen především na vývojáře, bastlíře a nadšence do chytré domácnosti.
Nově vydáno
MidnightBSD, operační systém odvozený od FreeBSD vyšel verzi 4.0.6. Nezávisle vyvinutý operační systém HAOS založený na Linuxu, optimalizovaný pro provoz nástroje pro domácí automatizaci byl aktualizován na verzi 18.0. Hardenwing OS (dříve Hardened Slarpx), distribuce zaměřená na bezpečnost, založená na stabilní větvi Debianu je k dispozici ve verzi 3.5. Barry Kauler oznámil vydání EasyOS 7.4, nové verze experimentální linuxové distribuce.