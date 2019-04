 »   »  CentOS slaví 15. narozeniny: začátky byly hektické

Úplné počátky

U příležitosti 15. výročí byl krátce vyzpovídán „otec (spolu)zakladatel“ toho, co později dostalo název CentOS, pan Greg Kurtzer. Povídání si můžete pustit na videu, my si z něj přetlumočíme hlavní myšlenky. Na projektu CentOS pracoval do roku 2005.

CentOS začal původně ještě bez tohoto jména jako část jiného projektu – CAOS Linux byl zamýšlen jako komunitou řízené RPM distro, což bylo něco, na čem pracovalo počátkem století více subjektů: vzpomeňme, že to byla doba, kdy už existoval RHEL, byť zas ne tak dlouho (první enterprisová distribuce od Red Hatu se objevila v roce 2000).

Greg sám by možná do světa RPM distribucí ani nenaskočil. Miloval Debian, tu jeho komunitní povahu, i když často hádající se na ostří nože. Jenže v klíčové době přišel do Berkeley Lab (zde působil mezi lety 2000 a 2017), kde jeli na RPM. Poznal RPM a zamiloval si jej. Kolem RPM existovalo více distribucí, včetně samotného Red Hatu (ještě bez enterprise verze), ale chyběla pořádná komunitou spravovaná RPM distribuce. S vedením projektu této budoucí distribuce Greg začal prostě proto, že to nikdo jiný nechtěl dělat.

V průběhu určité doby začalo na budoucím CentOS pracovat více lidí. Původní plán byl vytvořil vlastní systém, s vlastním základem a nástroji. V Red Hatu už současně začala vznikat Fedora, která vlastně byla odpovědí na to, co hledali, byla bezplatnou RPM distribucí stojící na enterprise základu. Ale naštěstí pro svět toto neovlivnilo projekt natolik, aby skončil.

Kudy dál?

V rámci projektu CAOS byl nějakou dobu používán jako základ právě Red Hat. Zhruba v době, kdy prošel verzemi 7.3 → 8 → 9 a jak znalci vědí, tím skončil (a začala éra enterprise distribuce RHEL). Tímto rozhodnutím Red Hatu se CAOS tak trochu ocitl bez buildovacího systému a autoři hledali něco, na čem pokračovat.

Jistý Rocky McGough, který tou dobou pro svého zaměstnavatele (VA Linux – ve své době roku 1999 nejskvělejší IPO na burze) dělal vlastní klon Red Hatu, se rozhodl jít vlastní cestou. Založil vlastní firmu, nicméně na klonu Red Hatu nechal dost práce a tak oslovil Grega a budoucímu CentOSu nabídl, že může pokračovat v buildování systému. Jen je potřeba změnit logo. Z Rockyho se nakonec stal první technický vůdce CentOSu (tehdy stále ještě bez tohoto jména).

Dalším střípkem skládačky byl klon RHELu zvaný White Box Enterprise Linux. Greg je tehdy oslovil s návrhem spolupráce, z rozhovoru není jasné, jak to dopadlo. Můžeme tak pouze doplnit, že White Box skončil v roce 2007, takže minimálně mohl CentOSu posloužit jako inspirace. Byť je tehdy, jak dodává sám Greg, považovali spíš jen za „nějaké kopírovače“.

Každopádně po tomto úvodním zvláštně zajímavém období se projekt komunitního klonu Red Hatu chytl a rostl a rostl.

Konec Rockyho a jméno CentOS

Rocky byl z projektu po nějakou dobu pryč kvůli osobním problémům, ale uvažovalo se o jeho návratu. Nakonec bohužel spáchal sebevraždu, o čemž se komunita dozvěděla velmi zvláštním způsobem. Jakási slečna se přihlásila na komunitní IRC kanál, tam napsala že Rocky je po smrti, zase se odhlásila a už o ní nikdo neslyšel. Teprve o něco později se tvůrci CentOSu dozvěděli z jiných zdrojů, že to nebyl jen vtip.