 »   »  Chrome 69 dostane podporu formátu AV1

Vyšla vývojová verze GNOME 3.29.90 (3.30 beta)

Pomalu se blížící vydání desktopového prostředí GNOME 3.30 v průběhu příštího měsíce znamená, že vývojová verze 3.29.90, kterou ohlásil Javier Jardón, představuje už téměř hotový balík.

Z vlastností jí prezentovaných jmenujme přepracované rozhraní prohlížeče dokumentů Evince, obnovenou podporu aplikačního menu ve File Rolleru, závislost GNOME JavaScript na SpiderMoney 60, nová pozadí, integraci nočního režimu v Calendaru, obnovu možnosti použití slabých hesel při vytváření uživatele, více kódu Librsvg přepsaného z C do Rust, vylepšení podpory Flatpak ve správci souborů Nautilus (plus určitá zlepšení jeho stability), znovu implementovanou podporu POSIX profilů ve Vala, řadu vylepšení v GNOME Shell a Mutter a další a další drobnosti.

Budoucí GNOME 3.30 se nyní již nachází ve fázi feature freeze, UI freeze, a API freeze, takže už se budou ladit jen drobné chyby, pracovat na stabilitě a finální verze se objeví v září.

Chrome 69 Beta přináší dekodér AV1 a vylepšení pro CSS

Zatím sice není devětašedesátka ostrou verzí, ale pro budoucnost webového videa přináší už beta jednu klíčovou věc: Chrome 69 obsahuje dekodér formátu AOMedia Video 1, zkráceně AV1, otevřené alternativy překonávající svojí kvalitou i H.265.

Z hlediska CSS je zde například podpora kónických přechodů, nových vlastností margin / padding / border atd. Dále došlo na podporu pro offscreen canvas, nové API Reporting Observer, vylepšení výkonu, podpory WebRTC atd. Podrobnosti shrnuje zápisek na webu Chromium.

Purism představuje Librem 5 hardware a pokrok v softwaru

Nejnovější aktualizace informací o přístroji Librem 5 (loni v září jsme o něm psali podrobněji) upřesňují zejména hardwarovou konfiguraci. Srdcem bude EmCraft i.MX 8M, což je celá platforma kombinující ARM SoC NXP i.MX 8M (4× Cortex-A53 + 1× Cortex-M4, GPU s OpenGL ES 3.1/Vulkan/OpenCL 1.2, 4k/60p H.265/H.264/VP9 atd.) s LPDDR4 pamětí, eMMC úložištěm (bohužel), WiFi(bez 802.11ac), BT 4.2 atd. Displej bude 5,7palcolvý s rozlišením 720×1440, fotoaparát využije letitý, dnes už lowendový 5Mpix 1/4" snímač Omnivision OV5640 (datasheet) s pouze 1080/30p videem.



Autor: Purism Librem 5 – volání

Z hlediska softwarového se pracuje na aplikacích pro volání, zprávy, vylepšeních Phosh Wayland shellu, virtuální klávesnici, bezpečnosti a dalších věcech. Vše se snad stihne včas pro vydání začátkem příštího roku.

Krátce