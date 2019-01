 »   »  Chrome bude závadné weby trestat celosvětově, už polepšil dvě třetiny

Google se před časem stal členem uskupení Coalition for Better Ads, které definuje standardy pro nezávadnou internetovou reklamu. Součástí jeho snah je také blokovač reklam, který je součástí prohlížeče Chrome. Ten už nějakou dobu filtruje veškerou reklamu na stránkách, které vydělávají pomocí obtěžující reklamy.

Příklady závadných reklam podle Coalition for Better Ads

Kromě obtěžujících reklam Google později rozšířil blokování také na agresivní weby zobrazující podvodné prvky a lákající k podvodným platbám. Konkrétně jde o následující problémové objekty:

Falešné zprávy – reklamy či jiné prvky předstírající, že jsou chatovacími aplikacemi, varováními, systémovými dialogy či jinými prvky

– reklamy či jiné prvky předstírající, že jsou chatovacími aplikacemi, varováními, systémovými dialogy či jinými prvky Neočekávané aktivní oblasti – průhledná pozadí, neviditelné prvky stránky, nebo jiné typicky neklikatelné oblasti, které uživatele přesměrují na jiný web

– průhledná pozadí, neviditelné prvky stránky, nebo jiné typicky neklikatelné oblasti, které uživatele přesměrují na jiný web Zavádějící chování – prvky jako scroll bary, tlačítka, šipky „dále“, navigační odkazy a další vedoucí po kliknutí na jiný web

– prvky jako scroll bary, tlačítka, šipky „dále“, navigační odkazy a další vedoucí po kliknutí na jiný web Phishing – reklamy či jiné prvky snažící se získat osobní informace či manipulovat uživatele ke sdílení citlivých dat

– reklamy či jiné prvky snažící se získat osobní informace či manipulovat uživatele ke sdílení citlivých dat Automatické přesměrování – reklamy či jiné prvky přesměrovávající uživatele bez jeho interakce

– reklamy či jiné prvky přesměrovávající uživatele bez jeho interakce Kurzor myši – reklamy či jiné prvky připomínající kurzor myši a lákající uživatele k interakci

– reklamy či jiné prvky připomínající kurzor myši a lákající uživatele k interakci Malware či nechtěný software – reklamy či jiné prvky, které propagují, hostí či odkazují na malware nebo neočekávaný software, který se má instalovat do uživatelova počítače

– reklamy či jiné prvky, které propagují, hostí či odkazují na malware nebo neočekávaný software, který se má instalovat do uživatelova počítače Reklamy s chybějící či zavádějící značkou – reklamy propagující či zobrazující neidentifikovatelnou či vymyšlenou společnost

Pokud máte na webu tohle, nevyděláte na reklamě

Blokování bylo doposud omezeno jen na Evropu a Severní Ameriku. Google ale nyní oznámil, že od 9. července rozšíří působnost filtrů na celou planetu. Je to reakce na krok celé koalice pro lepší reklamy, která chce mít také globální dosah.

Podobně jako předchozí spuštění filtrů není ani toto vázáno na konkrétní verzi prohlížeče. Chrome 76 je totiž plánován už na 30. dubna, zatímco verze 77 vyjde až 25. července.

Účinek už se dostavil

Myšlenka za celým tímto systémem je jednoduchá: zablokovat přístup k penězům takovým stránkám, které se k uživateli chovají nepřátelsky. Na nich Chrome nezobrazí žádnou reklamu, ani tu od Google. Dokud web nenapraví své chování podle standardů, neuvidí na něm uživatelé žádné reklamy a daný web na nich nic nevydělá.

Správci webů mají možnost sledovat své hodnocení pomocí pomocí nástroje Abusive Experiences Report, který je součástí Google Search Console. Google také dodává podrobnou příručku, ve které vysvětluje, jak by se měly reklamy chovat.

Přestože není filtr zatím spuštěn globálně, už má konkrétní dopad. Google tvrdí, že dvě třetiny webů, které měly špatné hodnocení, své chování změnily. Z milionů ohodnocených stránek byly reklamy zablokovány jen na méně než jednom procentu.

Pro lepší web

Google opakovaně tvrdí, že s aktivitou začal, aby pomohl vybudovat lepší web pro všechny. Opakovaně tvrdí, že by nejraději na webu nic neblokoval, ale nemá lepší způsob, jak umravnit problémové stránky. Jeho nástroj tedy funguje spíš jako trest pro neposlušné weby než jako skutečný blokovač reklam.

Google samozřejmě nechce blokovat všechny reklamy, protože by to mělo jednak dopad na jeho příjmy (33 miliard dolarů za čtvrtletí), zároveň by to poškodilo tvůrce obsahu, kteří by tak přišli o velkou část příjmů. Je jasné, že z dlouhodobého hlediska se současná snaha může promítnout také v menší míře používání klasických reklamních filtrů v prohlížečích.