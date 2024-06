Chromium OS přechází na Android, RISC-V notebook s Ubuntu

Chromium OS přechází na základ Androidu

Google se chystá přesunout vývoj systému Chrome OS od používání GNU/Linux jako základu k budování systému k využívání především komponent systému Android.

Tento krok pravděpodobně sníží množství práce potřebné k souběžnému vývoji dvou různých platforem a příspěvek na blogu naznačuje, že to společnosti Google také pomůže urychlit vývoj technologií souvisejících s umělou inteligencí.

Jednou z nejvýznamnějších změn, které uživatelé zaznamenají, je odstranění technologie BlueZ Bluetooth ve prospěch Fluoride Bluetooth ze systému Android.





Chromebook

RISC-V notebook s Ubuntu

Společnost Canonical ve spolupráci se firmou DeepComputing bude dodávat notebook s open-source architekturou procesoru RISC-V, který bude mít Ubuntu 23.10 jako výchozí operační systém.

DC-ROMA RISC-V Laptop II je prvním notebookem na světě s předinstalovaným operačním systémem Ubuntu a RISC-V procesorem. Cílem tohoto partnerství je poskytnout vynikající kombinaci použitelnosti a spolehlivosti a také bohatý ekosystém se zabezpečením a podporou.

Notebook je k dispozici k předobjednání od 18. června 2024.

DC-ROMA RISC-V Laptop II

postmarketOS 24.06

Vývojáři oznámili vydání postmarketOS 24.06, nejnovější stabilní verze operačního systému pro mobilní zařízení a počítače založeného na Alpine Linuxu, která přináší podporu nových zařízení a nejnovější verze grafických prostředí jako jsou KDE Plasma 6, GNOME Mobile 46, Phosh 0.39 nebo Sxmo 1.16.3.

Mezi další změny patří nové mapování klávesnice pro zařízení Chromebook, podporu GPU akcelerace pro Samsung Chromebook, logbookd jako výchozí logger, podporu initramfs pro export logů při selhání bootování, nesvobodný firmware instalovaný ve výchozím nastavení, možnost instalace klece rozhraní při sestavování vlastních obrazů a také četná vylepšení a opravy chyb.

postmarketOS 24.06

Cinnamon 6.2 bude v Linux Mint 22

Prostředí Cinnamon 6.2 stihlo vyjít ještě před vydáním Linux Mintu 22, takže bude moct být zařazeno do tohoto vydání. Ten by měl být vydán někdy v létě tohoto roku a bude to první verze založená na Ubuntu 24.04 LTS.

Cinnamon 6.2 obsahuje spoustu oprav chyb, včetně opravy, která zajišťuje, že pořadí oken v seznamu už není náhodné při odpojování a opětovném připojování monitoru, a obvyklou, nezbytnou podporu novějších technologií. Linux Mint 22 obsahuje nesčetné množství dalších změn, včetně nového jádra, nové webové aplikace Matrix a změn ve způsobu vracení výsledků vyhledávání na Flathubu.

Cinnamon 6.2

Nově vydáno

Společnost Stamus Networks oznámila vydání SELKS 10, významné aktualizace specializované linuxové distribuce založené na Debianu, která obsahuje open-source engine Suricata pro detekci hrozeb.

Projekt openSUSE zveřejnil novou aktualizaci větve distribuce Leap, openSUSE 15.6 Leap.

Na Slackware Linuxu postavená živá distribuce AUSTRUMI vyšla ve verzi 4.9.5.

Fatdog64, minimalistická distribuce vyvinutá jako derivát Puppy Linuxu se dočkala nového vydání s číslem 902.